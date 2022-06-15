母愛如此深沉又如此搞笑XD！孫錫久：媽媽，求你在外面不要喊我名字

要被孫錫久和媽媽的相處模式笑傻了。

孫錫久絕對是近期韓娛圈的大勢，《我的出走日記》和《犯罪都市2》為他帶來了火爆的人氣，不僅幫助他登上6月電視演員品牌評價榜第一名，還讓他成為廣告圈最新寵兒，據說正在洽談的廣告就將近10個，每個代言費都過億（韓幣）。 但是，即使是孫錫久這樣一位事業如魚得水的成年硬漢，在媽媽面前也有無可奈何的時候。

上個月，孫錫久做客了jtbc Voyage綜藝節目《挑選看看》時就說了到和媽媽之前的趣事。 孫錫久爆料媽媽有嚴重的潔癖，是在外面堅決不用公共衛生間的人。 如果母子兩人一同逛百貨店，正好又遇上孫錫久要去衛生間，不管兒子已經走出去有多遠，媽媽都會在身後大聲喊他「錫久呀，錫久」， 字幕上打出了「聲音大到和廣播一樣」.....仿佛聲音充斥著百貨店的每一個角落。 媽媽叫住兒子之後問：「你是小便，還是大便？ 」 原來是媽媽覺得公共衛生間太不衛生，一定要再叮囑一句：「如果是大便的話，記得用衛生紙把坐便器包住！！！！」 想像一下當時的場景，一個30代硬漢身處人群之中，媽媽在離他很遠的地方操心兒子是要撒尿還是拉屎，哈哈哈哈哈哈哈哈！！！孫錫久肯定尷尬到想找條地縫鑽進去吧，也難怪孫錫久會回懟媽媽：「都說讓你不要再喊我的名字了！！！」



哈哈哈哈哈哈，和媽媽一起逛過街的小夥伴一定能夠感同身受吧，愛操心的媽媽們有時候的確會不小心控制不住音量，瞬間讓周圍的人知道你的名字，我們也只能露出尷尬而又不失禮貌的笑容。

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