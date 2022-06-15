母爱如此深沉又如此搞笑XD！孙锡久：妈妈，求你在外面不要喊我名字

要被孙锡久和妈妈的相处模式笑傻了。

孙锡久绝对是近期韩娱圈的大势，《我的出走日记》和《犯罪都市2》为他带来了火爆的人气，不仅帮助他登上6月电视演员品牌评价榜第一名，还让他成为广告圈最新宠儿，据说正在洽谈的广告就将近10个，每个代言费都过亿（韩币）。 但是，即使是孙锡久这样一位事业如鱼得水的成年硬汉，在妈妈面前也有无可奈何的时候。

上个月，孙锡久做客了jtbc Voyage综艺节目《挑选看看》时就说了到和妈妈之前的趣事。 孙锡久爆料妈妈有严重的洁癖，是在外面坚决不用公共卫生间的人。 如果母子两人一同逛百货店，正好又遇上孙锡久要去卫生间，不管儿子已经走出去有多远，妈妈都会在身后大声喊他「锡久呀，锡久」， 字幕上打出了「声音大到和广播一样」.....仿佛声音充斥著百货店的每一个角落。 妈妈叫住儿子之后问：「你是小便，还是大便？ 」 原来是妈妈觉得公共卫生间太不卫生，一定要再叮嘱一句：「如果是大便的话，记得用卫生纸把坐便器包住！！！！」 想像一下当时的场景，一个30代硬汉身处人群之中，妈妈在离他很远的地方操心儿子是要撒尿还是拉屎，哈哈哈哈哈哈哈哈！！！孙锡久肯定尴尬到想找条地缝钻进去吧，也难怪孙锡久会回怼妈妈：「都说让你不要再喊我的名字了！！！」



哈哈哈哈哈哈，和妈妈一起逛过街的小伙伴一定能够感同身受吧，爱操心的妈妈们有时候的确会不小心控制不住音量，瞬间让周围的人知道你的名字，我们也只能露出尴尬而又不失礼貌的笑容。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻