最近出场率超高！《Again My Life》才刚结束，李璟荣「复活」在《为何是吴秀才》＆《医法刑事》登场！

61岁的「资深绿叶」李璟荣近年在《Misty》、《VAGABOND》、《夫妻的世界》、《黑色太阳》等剧中，展现疯狂的存在感。

今年，他在《Again My Life》饰演「赵泰燮」一角，是受人尊敬的政治巨头，韩国政商界的实际领导人，表面刚正不阿为人清廉，实则贪婪冷血会毫不留情杀害妨碍自己权势的人。最后...所有的罪行被揭露，在逃亡的过程中身亡。（不少观众都觉得他出场次数比李准基还要长～）



《Again My Life》日前才刚终映，上周首播的《为何是吴秀才》＆《医法刑事》李璟荣又...又...登场啦！



在《为何是吴秀才》饰演「TK律师事务所」最大的客户「韩成范」，因十年前的事件而与崔泰国（许峻豪 饰）成为命运共同体；在《医法刑事》饰演陷害韩以翰（苏志燮 饰）的磐石医院院长「具镇基」一角，现保健福祉部长官内定者。



有著「反派专业户」称号的的李璟荣，在现实生活曾引发不少争议。被爆过逃税、辱骂殴打后辈等丑闻，还因涉嫌与未成年进行性交易而被判10个月有期徒刑，2年缓刑，在风波过后依旧戏约不断。



这次又在《医法刑事》＆《为何是吴秀才》同时段出现，也遭韩国网友酸：「对演员太宽容了，这是事实」、「演的角色都是一个模子吧...」、「演技并不是特别好，看来他在业界人脉很广」、「看到这大叔的次数都比李准基多，接下来比起苏志燮，看到这个大叔的次数会更多」、「就这么缺演员吗」、「片酬拿的是友情价？」等等。



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