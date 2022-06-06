《金秘書為何那樣》開播4週年！朴敘俊＆朴敏英依舊是許多人最愛CP，劇中「浪漫床戲」點擊突破3億！

由朴敘俊、朴敏英主演的《金秘書為何那樣》在4年前的今日（6月6日）開播。

該劇改編自同名漫畫，講述財閥二世「裕明集團」副會長、顏值實力兼具的男主李英俊，和在他身邊如影隨形、既當秘書又當司機、能力滿分的9年女秘書金微笑的故事。



雖然《金秘書為何那樣》也是自戀狂＋傲嬌總裁＆平凡女的老梗設定，不過...不同的組合就是能激出不同的火花！朴敘俊＆朴敏英的之間散發甜蜜化學反應， 就受到許多觀眾的喜愛，相信這對依舊是不少劇迷心中的最佳的螢幕CP吧！？



第13集中，金微笑主動到副會長家：「我不回家，會整晚和副會長在一起。」李英俊：「現在就這樣進到我家的話，今晚我無法調節速度，今晚...我絕對無法踩煞車。」兩人一路吻到房間，李英俊將自己的衣服一件件脫掉，露出結實的胸膛，並甜蜜告白：「我愛你♥」這段當時播出引發熱烈討論，目前 Youtube 點擊率已經突破3億，看來大家都有在偷偷複習啊（笑）！



而朴敏英日前已經與高庚杓、金宰永搭擋新劇新劇《月水金火木土》，她將在劇中變身擁有完美外貌、能力、魅力的單身生活幫手「崔尚恩」，從出生開始就被培養成了完美的人類，她選擇了「單身生活健康者」這一職業，而不是結婚。

朴敘俊則將與韓韶禧、魏河俊（魏嘏雋）搭擋《京城生物》，他飾演「張太尚」一角，北村最著名的資產家兼京城第一情報通。為了在時代中存活，有著自己獨特的處世之道。憑藉著優秀的觀察以及洞悉能力，讓他名聲享譽所處地域。

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