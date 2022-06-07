太慾了！孫錫久這些年演過的熱辣激情戲，每一幀都男性荷爾蒙炸裂♥

誰是當下韓劇圈最火爆的男人！！請大聲喊出他的名字：孫！錫！久！

一部《我的出走日記》徹底讓孫錫久大爆，沉默寡言卻撩人於無形之間的具氏讓人沉醉。 這邊電視劇剛剛殺青，那邊孫錫久出演的電影《犯罪都市2》就火熱上映，他一改具氏又喪又Man的形象，變身硬漢反派，肌肉猛男，真拳頭上陣，漢子氣質增長100倍，連胡渣都帶著性感的味道。就連6月個人品牌評價排行榜中，孫錫久也力壓李秉憲、申敏兒成為最具品牌價值的演員，妥妥的大勢！



《我的出走日記》的播出也讓孫錫久多了不少「暱稱」，「不是Gucci還是Gussi（具氏）」、「孫錫Gussi」、「孫錫Cutie」等等，且已經蟬聯了5周「演員話題性1位」，看來這波人氣熱潮還要再持續一段時間。 人紅必定帶來更多的關注，果不其然最近韓網上也放出不少孫錫久的舊物料供觀眾們欣賞，從《Sense8》裡的文刑警、《母親》裡的反派李雪岳、《60天，指定倖存者》中的青瓦台秘書室長車永志，再到《浪漫的體質》中的CF導演尚秀、《配對遊戲》（戀愛缺席的羅曼史）裡的朴宇歷，孫錫久之前演過的作品都被重新翻出。



尤其是其中一段段熱辣激情戲看得眾人那叫一個耳紅心跳，沒想到孫錫久除了會吻之外，連這麼親密的戲也拍得那樣讓人心癢癢的。他和裴斗娜在《Sense8》裡的一段勁爆床戲尺度最大，最後一集中兩人幾乎是全裸上陣，先是眼神「拉絲」，接著親吻，最後越來越火辣，演繹出了一場經典情色戲份。



而在去年上映的電影《配對遊戲》（戀愛缺席的羅曼史）中，孫錫久又和全鍾瑞演繹了一場床戲，大展野性美，泡沫共浴、全裸背影、舌吻、濃豔的激情戲，無一不散發著濃濃的情慾，被觀眾們稱為「29禁床戲」。



重新看了孫錫久經典火辣場景的觀眾們紛紛表示：「孫錫久整個人都散發著性感」、「他好適合演床戲啊，太欲了」、「性張力十足」、「誰能想到我就看了一部《我的出走日記》，就迷上他了，又找出這些來看」、「行走的荷爾蒙」等。



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