曾經參加過選秀節目《PRODUCE X 101》的他們！這次一起出演電視劇《為何是吳秀才？》

哇！這也是神奇的緣分呢～ #PRODUCE_X_101 #為何是吳秀才 #李宥珍 #李鎮赫 #兩人約定好下次還要再一起合作



還記得2019年播出的Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》嗎？當時，曾出演電視劇《Sky Castle》的「秀韓」李宥珍，和男團「UP10TION」成員李鎮赫，都是出演者之一。時隔幾年，兩人又再次同臺，這次是一同出演SBS電視劇《為何是吳秀才？》！



李宥珍此次在劇中飾演男主角黃寅燁的少年時期。曾經被冤枉是殺害自己繼妹的兇手而入獄，並在當時遇到女主角徐玄振，因此結下不解之緣。時隔多年，再次遇到徐玄振的他，兩人變成師生關係。



李鎮赫則在劇中飾演「南春風」。個性開朗，曾是偶像練習生，最終考進西中大學法學院。起初漠視女同學被男老師性騷擾，後來看到鐵錚錚的證據擺在眼前，才後悔莫及，與同學們聯手揭開真相。

李鎮赫也於個人Instagram分享與李宥珍的合照，並表示：「再次見面的我的弟弟宥珍，這次也拜託啦（個子真的好高）」



李宥珍回覆：「哥，《PD》時期我們還說以後能一起出演作品就好了，結果真的一起演了，好開心。」李鎮赫表示，下次也一起吧，李宥珍愉快地答應了，期待兩位日後再合作囉！

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