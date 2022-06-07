太欲了！孙锡久这些年演过的热辣激情戏，每一帧都男性荷尔蒙炸裂♥

谁是当下韩剧圈最火爆的男人！！请大声喊出他的名字：孙！锡！久！

一部《我的出走日记》彻底让孙锡久大爆，沉默寡言却撩人於无形之间的具氏让人沉醉。 这边电视剧刚刚杀青，那边孙锡久出演的电影《犯罪都市2》就火热上映，他一改具氏又丧又Man的形象，变身硬汉反派，肌肉猛男，真拳头上阵，汉子气质增长100倍，连胡渣都带著性感的味道。就连6月个人品牌评价排行榜中，孙锡久也力压李秉宪、申敏儿成为最具品牌价值的演员，妥妥的大势！



《我的出走日记》的播出也让孙锡久多了不少「昵称」，「不是Gucci还是Gussi（具氏）」、「孙锡Gussi」、「孙锡Cutie」等等，且已经蝉联了5周「演员话题性1位」，看来这波人气热潮还要再持续一段时间。 人红必定带来更多的关注，果不其然最近韩网上也放出不少孙锡久的旧物料供观众们欣赏，从《Sense8》里的文刑警、《母亲》里的反派李雪岳、《60天，指定幸存者》中的青瓦台秘书室长车永志，再到《浪漫的体质》中的CF导演尚秀、《配对游戏》（恋爱缺席的罗曼史）里的朴宇历，孙锡久之前演过的作品都被重新翻出。



尤其是其中一段段热辣激情戏看得众人那叫一个耳红心跳，没想到孙锡久除了会吻之外，连这么亲密的戏也拍得那样让人心痒痒的。他和裴斗娜在《Sense8》里的一段劲爆床戏尺度最大，最后一集中两人几乎是全裸上阵，先是眼神「拉丝」，接著亲吻，最后越来越火辣，演绎出了一场经典情色戏份。



而在去年上映的电影《配对游戏》（恋爱缺席的罗曼史）中，孙锡久又和全钟瑞演绎了一场床戏，大展野性美，泡沫共浴、全裸背影、舌吻、浓艳的激情戏，无一不散发著浓浓的情欲，被观众们称为「29禁床戏」。



重新看了孙锡久经典火辣场景的观众们纷纷表示：「孙锡久整个人都散发著性感」、「他好适合演床戏啊，太欲了」、「性张力十足」、「谁能想到我就看了一部《我的出走日记》，就迷上他了，又找出这些来看」、「行走的荷尔蒙」等。



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