曾经参加过选秀节目《PRODUCE X 101》的他们！这次一起出演电视剧《为何是吴秀才？》

哇！这也是神奇的缘分呢～ #PRODUCE_X_101 #为何是吴秀才 #李宥珍 #李镇赫 #两人约定好下次还要再一起合作



还记得2019年播出的Mnet选秀节目《PRODUCE X 101》吗？当时，曾出演电视剧《Sky Castle》的「秀韩」李宥珍，和男团「UP10TION」成员李镇赫，都是出演者之一。时隔几年，两人又再次同台，这次是一同出演SBS电视剧《为何是吴秀才？》！



李宥珍此次在剧中饰演男主角黄寅烨的少年时期。曾经被冤枉是杀害自己继妹的凶手而入狱，并在当时遇到女主角徐玄振，因此结下不解之缘。时隔多年，再次遇到徐玄振的他，两人变成师生关系。



李镇赫则在剧中饰演「南春风」。个性开朗，曾是偶像练习生，最终考进西中大学法学院。起初漠视女同学被男老师性骚扰，后来看到铁铮铮的证据摆在眼前，才后悔莫及，与同学们联手揭开真相。

李镇赫也於个人Instagram分享与李宥珍的合照，并表示：「再次见面的我的弟弟宥珍，这次也拜托啦（个子真的好高）」



李宥珍回覆：「哥，《PD》时期我们还说以后能一起出演作品就好了，结果真的一起演了，好开心。」李镇赫表示，下次也一起吧，李宥珍愉快地答应了，期待两位日后再合作罗！

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