孫錫久最激烈的螢幕熱吻可能獻給了「大姐」李伊XD！《最完美的離婚》時期的顏值也太嫩了吧

其實，又喪又帥的孫錫久超會演吻戲！

《我的出走日記》讓觀眾們注意到了男主具氏的扮演者孫錫久，隨著劇情的深入，有著黑幫身份的具氏魅力無限發散，衣著樸素、沉默寡言，一舉一動都透著禁慾氣息，盯著女主美貞（金智媛 飾）的眼神卻撩人於無形之中，所有的親熱戲都不濃烈、熱辣，卻照樣讓觀眾看得心癢癢的。



雖然孫錫久在這部戲裡的感情戲都是點到為止，但實際上他拍 Kiss 戲時超會，4年前播出的《最完美的離婚》裡就有一段吻戲直到今日仍被稱為他的經典戲份之一。 大結局中，舉辦婚禮的李長賢（孫錫久 飾）和陳幼影（李艾兒 飾）上演了一段激情吻戲。 李長賢先是輕輕啄了一下新娘的嘴唇，然後用深情的目光看著她，最後摟住她的肩膀將人拉入懷中加深了這個吻，從淺至深，循序漸進。 再看他溫柔的笑眼、棱角分明的下顎線，以及環著妻子纖腰的手指，每一個細節都在擊打著觀眾的心，看得眾人想不臉紅心跳都難，完全被他帶入到情境當中。

再次看到這段吻戲的觀眾以及粉絲們有話要說，都希望孫錫久的下一部戲是濃情羅曼史，讓觀眾們一次看夠他的成熟與性感。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞