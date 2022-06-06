【有片】SJ圭賢透露自身感染新冠經歷：「是除了車禍那次，人生中最痛的一次」

Super Junior圭賢還搜尋公司發的新聞，上面寫著：「已打三劑，症狀輕微。」令他忍不住反駁：「應該寫：『痛到即將昏厥』才對！」





近日，Super Junior圭賢通過個人YouTube頻道「圭TV」，與粉絲們進行互動，並分享自身感染新冠的經歷，引發討論。他表示，除了車禍（險些喪命）的那次，感染新冠可以說是人生中最痛的一次。體溫居然高達40度以上，一度還以為是體溫計壞掉了。然後，喉嚨就開始痛起來，連吞口水都會被痛醒，所以沒辦法好好睡覺。





出關後，圭賢久違與朋友們聚餐，卻發現自己沒什麼食慾、很憂鬱，甚至會想：「我為什麼要活著？」這樣的狀態持續了約一個月。有傳言得了一次新冠就會解脫了，本來他也是這麼覺得，但有了這次的經驗，圭賢覺得真的不能得，因為實在是太痛苦了。

而在組合擔任主唱的圭賢，還一度懷疑自己是不是不能唱歌了，因為喉嚨實在好不了，一直在咳嗽，後來可以痊癒真的是太幸運了。然後，他還搜尋了公司當時發的新聞，發現上面寫著：「已打三劑，症狀輕微。」讓圭賢忍不住大聲反駁：「應該改成『痛到即將昏厥』才對！」實在是又好氣、又好笑。

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