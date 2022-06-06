送走了治癒的《我的出走日記》，迎來了緊張刺激又爆笑的《Cleaning Up》：姐姐們的掙錢大戲也超讚！

由廉晶雅、全昭旻和金才禾聯袂主演的JTBC新作《Cleaning Up》剛開播才2集就好評如潮，讓不少韓國觀眾自發宣傳：「快去看！」

《Cleaning Up》改編自同名英劇，講述了把拖地看作日常的清潔工于容美，說服同事安仁景（全昭旻 飾）一起和她投資炒股的故事。 簡介裡說是「說服」，實則真正演到劇裡是清潔工們偶然聽到內線交易情報後投入股市戰爭，為了全新人生而展開一場無法預測的挑戰故事，清掃工姐姐們全員變身為竊取機密的「黑衣人」，一夜暴富，這劇情光是聽著就夠刺激的了。



廉晶雅飾演的「容美」平日是清潔工、週末又當幫傭，還要照顧兩個寶貝女兒的堅強母親；全昭旻飾演的「仁景」為了實現開咖啡店的夢想，努力打掃存錢中; 金才禾飾演親和力強且鬼點子多、面對困難越挫越勇的「秀子」，三人都擁有致富的夢想，於是一拍即合，前一秒還是清潔工，後一秒就變成了竊取機密的女特工，身份切換自如，讓人防不勝防。



容美和仁景通過竊聽得知了買手公司的股票消息，試水性的買了100股，沒想到卻輕鬆賺得了100多萬（韓幣，下同），錢來得如此輕鬆、容易，很難不深陷其中。 不過事情並未如此簡單，第二集的ENDING中，容美竊聽內部交易的事情被發現了，陷入危機之中，她也倍感不安，容美和仁景墜入「賺錢風暴」之後變數增多，根本無法預測未來的事情，緊張氛圍一觸即發。



廉晶雅憑藉《Sky Castle》打響知名度，全昭旻也絲毫不懼《Running Man》裡的綜藝形象，演戲時像完全換了個人一樣，兩位姐姐的演技功底扎實，合作起來更是默契無間，雖然少了青春韓劇裡的標配花美男，但是姐姐們足以挑起演技大梁，後期還會有李茂生、羅人友、 尹敬浩等人加盟出演男主Line，估計能夠擦出更棒的火花！



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