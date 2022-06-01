《流星》柔～娜宰賢竟鬧分手！柔娜轉身哭泣復刻《今天開始契約戀愛》情節！

安堆～不可以連你們兩位都開虐QQ

《流星》裡除了吳寒星（李聖經 飾）與孔太星（金永大 飾）這對主要CP之外，另外還有多對CP的發展也很受觀眾歡迎，包括「陳柔～娜」與尹宰賢。



陳柔娜（李施宇 飾）與尹宰賢（申炫承 飾）因為拍了《群星世界》「一吻定情」，之後還忍不住在待機室吻了起來，還差點被各自的經紀人撞見！之後他們接吻要被發現時都有個SOP，就是女方先抓男方頭髮，假裝又再打架！



最新第12集，兩個人又「假打」。沒想到，陳柔娜在聽了經紀人韓大洙（金大坤 飾）提到孔太星陷入緋聞風波、說了「打架總比談戀愛好」之類的話，加上聽到尹宰賢也因前輩孔太星的事情戰戰兢兢，毅然決然決定分手。



她相當瀟灑的丟下：「我們分手吧！再見！」轉身就走，但是一轉身就皺起眉頭忍不住要哭了，上車便大哭特哭。



有沒有覺得陳柔娜偷哭的畫面似曾相似呢？小編之前介紹過‎飾演陳柔娜與尹宰賢的李施宇（前譯：李詩宇）與申炫承‎，之前就雙雙主演過網路劇《今天開始契約戀愛》，當時的他們就有這類似情節！



在《今天開始契約戀愛》裡，李施宇飾演的吳智娜，和申炫承飾演的學弟李勝民，兩個人顧名思義談的就是「契約戀愛」，到了要截止的那天，吳智娜裝作雲淡風輕的說：「本來就到今天啊傻瓜。」然後說聲對不起就走人，但轉身之後其實在壓抑情緒。



《今天開始契約戀愛》最後是Happy Ending，希望《流星》裡的兩人也是啊！柔～娜宰賢快和好啊！！

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