《流星》柔～娜宰贤竟闹分手！柔娜转身哭泣复刻《今天开始契约恋爱》情节！

安堆～不可以连你们两位都开虐QQ

《流星》里除了吴寒星（李圣经 饰）与孔太星（金永大 饰）这对主要CP之外，另外还有多对CP的发展也很受观众欢迎，包括「陈柔～娜」与尹宰贤。



陈柔娜（李施宇 饰）与尹宰贤（申炫承 饰）因为拍了《群星世界》「一吻定情」，之后还忍不住在待机室吻了起来，还差点被各自的经纪人撞见！之后他们接吻要被发现时都有个SOP，就是女方先抓男方头发，假装又再打架！



最新第12集，两个人又「假打」。没想到，陈柔娜在听了经纪人韩大洙（金大坤 饰）提到孔太星陷入绯闻风波、说了「打架总比谈恋爱好」之类的话，加上听到尹宰贤也因前辈孔太星的事情战战兢兢，毅然决然决定分手。



她相当潇洒的丢下：「我们分手吧！再见！」转身就走，但是一转身就皱起眉头忍不住要哭了，上车便大哭特哭。



有没有觉得陈柔娜偷哭的画面似曾相似呢？小编之前介绍过‎饰演陈柔娜与尹宰贤的李施宇（前译：李诗宇）与申炫承‎，之前就双双主演过网路剧《今天开始契约恋爱》，当时的他们就有这类似情节！



在《今天开始契约恋爱》里，李施宇饰演的吴智娜，和申炫承饰演的学弟李胜民，两个人顾名思义谈的就是「契约恋爱」，到了要截止的那天，吴智娜装作云淡风轻的说：「本来就到今天啊傻瓜。」然后说声对不起就走人，但转身之后其实在压抑情绪。



《今天开始契约恋爱》最后是Happy Ending，希望《流星》里的两人也是啊！柔～娜宰贤快和好啊！！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻