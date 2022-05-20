《流星》這對CP是二搭！不對盤卻因吻戲吻出感情的宰賢&柔娜，早在《今天開始契約戀愛》吻過數次

這對CP超好笑，明明在高中就談過戀愛了不是嗎XD

《流星》的男女主角孔太星與吳寒星遲遲沒有進展之時，配角群裡卻已誕生一對CP ——尹宰賢與陳柔娜，而你知道他們是二次搭檔嗎？

《流星》裡頭有兩位相當搞笑的新人演員，一個是容易緊張的尹宰賢，一個是明明很小咖卻愛耍大牌的陳柔娜，這兩個人讓各自的經紀人都相當頭痛。兩個人最誇張的事蹟就是互看不順眼到難以入戲，瘋狂笑場NG了12、13次。



下戲後的兩人找到機會也在鬥嘴，在知道要一起拍吻戲後可是宛如晴天霹靂！吻戲開拍前更互相警告對方「NG的話就死定了」、「敢伸舌頭就死定了」，想不到……兩人吻下去就難分難捨，喊卡了還不停！



其實，飾演尹宰賢的申炫承和飾演陳柔娜的李時宇已是二次搭檔了，去年曾一同主演KokTV出品的網路劇《今天開始契約戀愛》。《今天開始契約戀愛》講述校園風雲人物吳智娜（李時宇 飾）為了甩掉難纏的前男友，隨意找上學弟李勝民（申炫承 飾）假裝有了新戀情，全15集在YouTube已創下260萬觀看次數。



申炫承與李時宇在《流星》戲裡因吻戲吻出感情，實際上早在《今天開始契約戀愛》吻過數次了呢！《今天開始契約戀愛》女主角在前男友面前強吻男主角，以及男主角狗狗般的守護女主、張開雙臂喊：「快過來！」都是劇中名場面。



就不知道《流星》裡尹宰賢與陳柔娜的感情，接下來會怎麼發展下去囉！

另外，在《今天開始契約戀愛》裡飾演女主角前男友的林成均，恰好也演出了《流星》，飾演孔太星與吳寒星已故的演員好友李倫雨。《今天開始契約戀愛》三位主演都演了《流星》，也算是「售後服務」了吧！



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