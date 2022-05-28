這海報是怎麼回事！《To My Star 2》孫宇賢&金江珉站遠遠瀰漫蕭瑟感，幸好幕後有甜甜合照

要開虐了嗎QQ 看一下合照安撫小編我未定的心靈～

《To My Star 2》（致我的星星2，副標題：我們未完的故事）即將播出，播出平台TVING日前陸續發布了海報，讓觀眾「又驚又喜」，「喜」是迫不及待收看，「驚」是對接下來的故事有所擔憂。

新一季中，頂級明星姜瑞俊（孫宇賢 飾）與廚師韓智宇（金江珉 飾）克服了差異走向彼此，從第二季海報可看出，兩人的關係似乎出現了變化。單人海報中，韓智宇似乎很無奈，表情嚴肅的說：「仔細想想，我真的盡了全力……」韓智宇則說：「到現在，我連我自己都還不熟悉。」



觀眾看了雙人海報可能就要有心裡準備了，因為兩個人分別站在搖曳的蘆葦叢中，視線看向不同邊，最上方的字樣還寫「我們的宇宙開始動搖了」，和第一季的海報氛圍判若雲泥。



第一季海報可是寫著「我想找到我的宇宙」，畫面是姜瑞俊向韓智宇伸出手，另一款海報則是甜到不行的床戲畫面，寫著「我漆黑的心上亮起一顆小星星」。



看見海報呈現全新的氛圍，網友忍不住問：「劇照不是還親暱的躺在腿上嗎？」「為什麼動搖ㅠㅠ 」「第二季還是愛情劇嗎？沒有甜蜜的海報嗎 ？」但因為這樣的變化，讓網友表示「更好奇故事了」，也有人認為「如果有什麼爭吵，解開之後的和好必定會更感動」。

雖然海報氛圍很蕭瑟，但演員孫宇賢與金江珉幕後可是甜的呢！孫宇賢在IG限時動態發布兩個人的合照，金江珉隨後也會轉發。

▼「守護金江珉的臉」



▼「To My Star」



▼另外也有單獨照





別忘了《To My Star 2》6月5日首播！

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