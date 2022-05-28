金多美關鍵回歸《魔女二部曲：另一個她》7月1日台灣上映！導演激賞：這角色非李鐘碩不可！

以《闇黑新世界》、《暗夜天堂》等作展現獨特作品風格的朴勳正導演，率領《魔女首部曲：誕生》原班團隊打造《魔女二部曲：另一個她》，將展現更宏偉開闊的世界觀，以及更強勁獨特的動作場面！《魔女首部曲：誕生》精彩續作《魔女二部曲：另一個她》將於7月1日在台灣精彩上映。

《魔女二部曲：另一個她》故事敘述一名少女（申始雅飾）（申詩雅）獨自倖存於被毀滅的祕密研究所，對於外面的世界感到陌生的少女，偶然遇見慶熙（朴恩斌飾）和大吉（成愉頻飾）這對姊弟，和他們成為朋友。就在少女漸漸適應溫暖的日常生活時，各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤……以1408比1的超強競爭率脫穎而出，成為新任魔女的「怪物新人」申始雅，將在《魔女二部曲：另一個她》中展現充滿神祕氛圍又極具爆發力的角色魅力。此外還包括《戀慕》朴恩斌、《浪漫醫生金師傅》徐恩秀、《太陽的後裔》晉久、《作家我就爛》成愉頻、《V.I.P.》李鍾碩等實力派演員參演本作，而透過《魔女首部曲：誕生》一鳴驚人的金多美，這次也回歸扮演關鍵人物。





申始雅被問到是否會因為《魔女首部曲：誕生》太受歡迎了而有壓力，她坦言：「金多美姐姐的演技非常好，因此讓我壓力很大。但我帶著責任感，努力研究這獨一無二的全新少女角色進行拍攝。」申始雅還透露前輩金多美給她很多建議，讓她非常感謝，而近幾年以多部話題韓劇令觀眾印象深刻的朴恩斌，也透露自己在《魔女二部曲：另一個她》中展現嶄新的模樣，她說：「電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎》殺青後，馬上開始準備《魔女二部曲》和《戀慕》，在《戀慕》開拍前，一直都在拍攝《魔女二部曲》。在電影中出現了不曾在電視劇中展現過的言行舉止，像是粗魯的口吻，或是我平常不太會使用的語句，導演寫的臺詞都很痛快，劇本真的很棒！」



《魔女二部曲：另一個她》是李鍾碩退伍後，睽違5年回歸大銀幕的作品，飾演祕密研究所的負責人「張」，追查消失少女的行蹤，同時是和魔女計畫的創始人「白博士」誓不兩立的角色。對於請李鍾碩飾演這個角色的原因，朴勳正導演曾在《V.I.P.》時跟李鐘碩合作，並表示他的表現超乎導演想像，導演甚至說：「我很苦惱有哪位演員能展現出『張』這個角色的魅力，覺得一定要請李鍾碩演員來詮釋。這是沒有過多說明的角色，當他一出場時，觀眾要透過他的行動了解到他有著不可告人的祕密，因此我認為這角色需要由李鍾碩演員來飾演。」導演同時透露：「比起前作，續作花了更多錢，規模變得更大了，演員們也更辛苦了。若說前作的動作場面有空間上的限制的話，續作則出現了在寬廣空間中展開的動作戲！」動作鉅獻《魔女二部曲：另一個她》將於7月1日在台上映。



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