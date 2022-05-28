这海报是怎么回事！《To My Star 2》孙宇贤&金江珉站远远弥漫萧瑟感，幸好幕后有甜甜合照

要开虐了吗QQ 看一下合照安抚小编我未定的心灵～

《To My Star 2》（致我的星星2，副标题：我们未完的故事）即将播出，播出平台TVING日前陆续发布了海报，让观众「又惊又喜」，「喜」是迫不及待收看，「惊」是对接下来的故事有所担忧。

新一季中，顶级明星姜瑞俊（孙宇贤 饰）与厨师韩智宇（金江珉 饰）克服了差异走向彼此，从第二季海报可看出，两人的关系似乎出现了变化。单人海报中，韩智宇似乎很无奈，表情严肃的说：「仔细想想，我真的尽了全力……」韩智宇则说：「到现在，我连我自己都还不熟悉。」



观众看了双人海报可能就要有心里准备了，因为两个人分别站在摇曳的芦苇丛中，视线看向不同边，最上方的字样还写「我们的宇宙开始动摇了」，和第一季的海报氛围判若云泥。



第一季海报可是写著「我想找到我的宇宙」，画面是姜瑞俊向韩智宇伸出手，另一款海报则是甜到不行的床戏画面，写著「我漆黑的心上亮起一颗小星星」。



看见海报呈现全新的氛围，网友忍不住问：「剧照不是还亲昵的躺在腿上吗？」「为什么动摇ㅠㅠ 」「第二季还是爱情剧吗？没有甜蜜的海报吗 ？」但因为这样的变化，让网友表示「更好奇故事了」，也有人认为「如果有什么争吵，解开之后的和好必定会更感动」。

虽然海报氛围很萧瑟，但演员孙宇贤与金江珉幕后可是甜的呢！孙宇贤在IG限时动态发布两个人的合照，金江珉随后也会转发。

▼「守护金江珉的脸」



▼「To My Star」



▼另外也有单独照





别忘了《To My Star 2》6月5日首播！

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