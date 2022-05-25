犬系男友《由零開始愛上你》蔡鍾協隨身物品大公開卻令他超慌張！最愛吃的食物＋香水品牌是這個〜

最近在KBS與Disney+熱播中的《由零開始愛上你》男主角蔡鍾協曾演出多部電視劇，近期作品《來魔女食堂吧》以及《無法抗拒的他》令人印象深刻，最近《由零開始愛上你》中更是寵女友魔人，他無害又純情的笑容則是他最受觀眾歡迎的原因，日前雜誌進行專訪並請他公開包包內的隨身物品，結果卻令人有些意外。

韓國雜誌BAZAAR希望蔡鍾協公開自己的包包內容物，但他總是一直尷尬地笑，PD甚至問他「該不會連包包都是因為要拍這段才去買的？」他連忙否認說不是，內容物也是平時會帶到現場或是每天早上使用的東西。他先是介紹了自己的藍芽無線耳機，外殼是由他的戲劇老師送的，上面的小掛飾則是他的造型師送給他的禮物，由他的名字英文拼音組成。



接下來是平板電腦，蔡鍾協說明因為行程時常會更動，所以有時不見得能方便帶上紙本劇本，而是透過平板來讀劇本。吸引大家目光的是平板後方的貼紙，他還說明有自己最愛的飯捲，還有拍攝時收到的咖啡車的應援貼紙！問他是不是喜歡收集東西？沒想到他說「貼紙不就是用來貼的…」接著還一邊拿出錢包來，但又說其實沒什麼在用……



接著蔡鍾協又拿出一大瓶香水，說是他從留學生時期就一直習慣用的品牌（詳見畫面），不過他也特別說明是每天早上使用並不帶出門，鏡頭後PD問他是因為今天要介紹所以才特別拿來的嗎？他說是啊，因為隨身物品真的太少了所以只好帶……接下來他也只剩下手機、牙刷漱口水組、鼻子過敏噴劑以及媽媽送的戒指了，隨身物品真的超少。



由於影片實在太短了，連蔡鍾協自己都感到有點慌張，只好由PD提問來增加一下影片長度。問他最近剛買的東西，竟然是水跟雞胸肉……蔡鍾協表示最近比較沒時間購物了。那最愛吃的東西是什麼呢？他表示每天都吃飯捲，最愛的就是鮪魚口味飯捲！



什麼時候的蔡鍾協最會笑呢？他第一時間回答「慌張的時候」，後來又補充了拍攝完畢時，或是結束了一整天的工作時，也會笑臉迎人。接著他也認真地解釋劇名中的493km從何而來，自己奔向愛情的速度可能只有60km……最後也請大家之後繼續支持他唷！





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