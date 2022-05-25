V＆Jennie疑傳戀情，G-Dragon突換自家品牌IG頭像，變成黑白罵人手勢照片！

防彈少年團V和BLACKPINK Jennie爆出傳出，連帶著Jennie的緋聞男友BIGBANG G-Dragon也受到了極大的關注。

這兩日韓飯圈最大的新聞莫過於疑似V和Jennie同遊濟州島的照片流出，而恰巧GD前不久剛剛傳出與Jennie分手，多重巧合很難不讓民眾們遐想連篇，只是無論是YG還是HYBE都未對此事做出任何官方聲明，原本有韓媒報導稱YG內部人士表示這是藝人的私事，無可奉告，但很快相關新聞就被刪，摸不清看不透，更讓此事蒙上了一層紗。

事情並未到此結束，韓媒又發現GD的品牌「peaceminusone」SNS帳號突然換掉了頭像照片，而照片還是一張豎著中指的不雅照，此前該帳號的頭像一直是一張黑色背景，印著LOGO「peaceminusone」的照片，微妙的時間點難免又激發出民眾們一大波好奇。



此外，GD的SNS小號還被發現刪掉了10條PO文，原本截止至23日曾有2181篇內容，現在也只剩下了2171篇，並且已經轉為了非公開形式。



廣大網民推測可能是GD意識到與Jennie的分手傳聞，去年兩人就曾爆出2次緋聞，當時媒體稱他們已經交往了1年，他們經常在GD位於漢南洞的家中約會。 直到最近網民發現GD的小號取關了Jennie，兩人被傳情變一度登上熱搜榜。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞