犬系男友《由零开始爱上你》蔡钟协随身物品大公开却令他超慌张！最爱吃的食物＋香水品牌是这个〜

最近在KBS与Disney+热播中的《由零开始爱上你》男主角蔡钟协曾演出多部电视剧，近期作品《来魔女食堂吧》以及《无法抗拒的他》令人印象深刻，最近《由零开始爱上你》中更是宠女友魔人，他无害又纯情的笑容则是他最受观众欢迎的原因，日前杂志进行专访并请他公开包包内的随身物品，结果却令人有些意外。

韩国杂志BAZAAR希望蔡钟协公开自己的包包内容物，但他总是一直尴尬地笑，PD甚至问他「该不会连包包都是因为要拍这段才去买的？」他连忙否认说不是，内容物也是平时会带到现场或是每天早上使用的东西。他先是介绍了自己的蓝芽无线耳机，外壳是由他的戏剧老师送的，上面的小挂饰则是他的造型师送给他的礼物，由他的名字英文拼音组成。



接下来是平板电脑，蔡钟协说明因为行程时常会更动，所以有时不见得能方便带上纸本剧本，而是透过平板来读剧本。吸引大家目光的是平板后方的贴纸，他还说明有自己最爱的饭卷，还有拍摄时收到的咖啡车的应援贴纸！问他是不是喜欢收集东西？没想到他说「贴纸不就是用来贴的…」接著还一边拿出钱包来，但又说其实没什么在用……



接著蔡钟协又拿出一大瓶香水，说是他从留学生时期就一直习惯用的品牌（详见画面），不过他也特别说明是每天早上使用并不带出门，镜头后PD问他是因为今天要介绍所以才特别拿来的吗？他说是啊，因为随身物品真的太少了所以只好带……接下来他也只剩下手机、牙刷漱口水组、鼻子过敏喷剂以及妈妈送的戒指了，随身物品真的超少。



由於影片实在太短了，连蔡钟协自己都感到有点慌张，只好由PD提问来增加一下影片长度。问他最近刚买的东西，竟然是水跟鸡胸肉……蔡钟协表示最近比较没时间购物了。那最爱吃的东西是什么呢？他表示每天都吃饭卷，最爱的就是鲔鱼口味饭卷！



什么时候的蔡钟协最会笑呢？他第一时间回答「慌张的时候」，后来又补充了拍摄完毕时，或是结束了一整天的工作时，也会笑脸迎人。接著他也认真地解释剧名中的493km从何而来，自己奔向爱情的速度可能只有60km……最后也请大家之后继续支持他唷！





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