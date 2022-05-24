競爭太激烈！《玩什麼好呢》WSG Wannabe瞬間刷掉三人！昔日歌手蔡貞安、Lovelyz出身美珠都遭淘汰

也太反轉了，代表們這次超狠心！

還記得《玩什麼好呢》EP.137WSG Wannabe「大青峰」演唱〈You And I〉一鳴驚人嗎？而最新EP.138驚人的反而不是WSG Wannabe參賽者間的好聲音，而是一次淘汰了三個人！其中不乏歌手出身的蔡貞安與美珠。

EP.138播出了「神仙峰」與「飛蘆峰」參賽內容。神仙峰包括Jessica Alba（謝茜基艾芭／潔西卡艾芭）、金泰梨與全智賢三人，三個人其實在彩排就不太順利， Jessica Alba坦承幾度走音被要求再彩排一次。演唱ECO〈幸福的我〉期間，雖然代表們嘴上都說「不錯」，但仍淘汰掉了Jessica Alba。



Jessica Alba從先前盲選就以幽默的話語擄獲代表們的心，代表們還以為她是鮮少露面綜藝的璞玉，想不到是綜藝感早為人所知的蔡貞安！更讓人訝異的是，蔡貞安可是歌手出身啊！蔡貞安1999年以唱跳電音舞曲出道，有「電音女戰士」名號，不過2001年便卸下歌手身分，現在專職演員，最知名的作品就是《咖啡王子1號店》。



而「飛蘆峰」有孫藝真、金憓秀、孔曉振與羅文姬，四人演唱See Ya〈愛情的問候〉。一樣的情形，代表們表面上都相當陶醉四人的演唱，結果卻淘汰掉了二分之一！承認自己走音的金憓秀，以及孔曉振慘遭淘汰。



金憓秀真實身分是Ri.hey，以《街頭女戰士》獲知名度的舞者之一，而孔曉振就是《玩什麼好呢》觀眾都很熟悉的班底美珠。 Ri.hey身為舞者唱功卻為人驚艷，美珠則是女團Lovelyz出身，去年也參與過《玩什麼好呢》其他音樂企劃「土曜太」。



直接讓蔡貞安與Ri.hey離開就太可惜了，節目讓兩人各自表演了淘汰的祝賀(?)公演。蔡貞安表演了自己的電音名曲，Ri.hey則即興舞蹈炒熱了氣氛。至於美珠，預告顯示了她會現身，不過尚未知在WSG Wannabe企劃之中扮演何種角色。



▼下集預告，小組賽晉級者將會揭下面具



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