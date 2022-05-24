竞争太激烈！《玩什么好呢》WSG Wannabe瞬间刷掉三人！昔日歌手蔡贞安、Lovelyz出身美珠都遭淘汰

也太反转了，代表们这次超狠心！

还记得《玩什么好呢》EP.137WSG Wannabe「大青峰」演唱〈You And I〉一鸣惊人吗？而最新EP.138惊人的反而不是WSG Wannabe参赛者间的好声音，而是一次淘汰了三个人！其中不乏歌手出身的蔡贞安与美珠。

EP.138播出了「神仙峰」与「飞芦峰」参赛内容。神仙峰包括Jessica Alba（谢茜基艾芭／洁西卡艾芭）、金泰梨与全智贤三人，三个人其实在彩排就不太顺利， Jessica Alba坦承几度走音被要求再彩排一次。演唱ECO〈幸福的我〉期间，虽然代表们嘴上都说「不错」，但仍淘汰掉了Jessica Alba。



Jessica Alba从先前盲选就以幽默的话语掳获代表们的心，代表们还以为她是鲜少露面综艺的璞玉，想不到是综艺感早为人所知的蔡贞安！更让人讶异的是，蔡贞安可是歌手出身啊！蔡贞安1999年以唱跳电音舞曲出道，有「电音女战士」名号，不过2001年便卸下歌手身分，现在专职演员，最知名的作品就是《咖啡王子1号店》。



而「飞芦峰」有孙艺真、金憓秀、孔晓振与罗文姬，四人演唱See Ya〈爱情的问候〉。一样的情形，代表们表面上都相当陶醉四人的演唱，结果却淘汰掉了二分之一！承认自己走音的金憓秀，以及孔晓振惨遭淘汰。



金憓秀真实身分是Ri.hey，以《街头女战士》获知名度的舞者之一，而孔晓振就是《玩什么好呢》观众都很熟悉的班底美珠。 Ri.hey身为舞者唱功却为人惊艳，美珠则是女团Lovelyz出身，去年也参与过《玩什么好呢》其他音乐企划「土曜太」。



直接让蔡贞安与Ri.hey离开就太可惜了，节目让两人各自表演了淘汰的祝贺(?)公演。蔡贞安表演了自己的电音名曲，Ri.hey则即兴舞蹈炒热了气氛。至於美珠，预告显示了她会现身，不过尚未知在WSG Wannabe企划之中扮演何种角色。



▼下集预告，小组赛晋级者将会揭下面具



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