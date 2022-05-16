開口就起雞皮疙瘩！《玩什麼好呢》WSG Wannabe「大青峰」翻唱朴春〈You And I〉影片狂破百萬！

只彩排一次就上場，還直接發行成音源！

《玩什麼好呢》目前正執行WSG Wannabe選秀計畫，最新EP.137又有為人驚豔的選秀內容。

EP.137先是決定Anne Hathaway（安妮夏菲維／安海瑟威）的去留，安海瑟威雖然聲帶結節（長繭），但以穩定的中低音通過了代表們的耳朵進入分組賽。分組賽分作大青峰、神仙峰、飛蘆峰與老姑峰四組，預計將15名參賽者中縮至12人以內，三個經紀公司最終至多只能遴選4人。



然而，第一組「大青峰」的表現完全就是「瘋了」！「大青峰」宋慧喬、Emma Stone（愛瑪史東／艾瑪史東）、金高銀與李聖經聲線各有特色，演唱2NE1朴春的〈You And I〉卻又巧妙的非常契合，開口就讓劉八峰忍不住驚呼。誰能想到4個人只彩排一次就上場呢？甚至是隔著簾幕彩排的！4個人最後全數過關。



大青峰的合唱影片於《玩什麼好呢》官方YouTube上架不到一天即破百萬！推出的翻唱音源也迅速在音源網站bugs站上前5名！成績斐然。

YouTube影片吸引高達2000多則留言，網友留言：「〈You And I〉就是永不膩的流行歌，反覆的聽著都有新歌的感覺」、「選曲太瘋狂了，各自消化的能力很強，不貪心還會烘托著其他人」、「大青峰直接組隊出道也會造成瘋狂的」、「4個人各自的音色都很鮮明卻又很搭」。

《玩什麼好呢》下集就會是神仙峰、飛蘆峰與老姑峰的分組賽內容了，不知道又會有何「瘋了的」合唱演出呢？

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