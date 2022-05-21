Cube娛樂宣佈成軍七年的旗下女團CLC正式解散，網友反應超心疼：「根本就浪費了成員們的青春」

【文中有網友反應】希望 CLC 的成員們在未來能有更好的發展…。TAT

近日，Cube娛樂宣佈旗下女團 CLC 正式解散，結束所有相關運營，消息一出讓許多粉絲感到欣慰又氣憤。



CLC 成員們實力堅強外也擁有不錯的人氣，但公司在後期幾乎無心經營，2020年發完單曲《HELICOPTER》後就再無新作品釋出，隔年8月成員自爆「公司將不再支持團體活動」及「公司不支持組合發展」，間接表明了 CLC 將會解散。



▼熱門歌曲《HELICOPTER》（直升機）：



▼熱門歌曲《BLACK DRESS》（黑裙）：



▼熱門歌曲《Hobgoblin》（鬼怪）：



期間7位成員陸續結束了專屬合約團內僅剩3人，唯有參加了選秀節目的成員有真以限定團體「Kep1er」再次出道，繼續著偶像活動。



網友留言：「真的可惜，明明就很有實力」、「遇到爛公司，後面都沒在經營她們」、「解散真的不意外，但替女孩們的遭遇難過」、「早該放她們離開了！」、「根本就浪費了成員們的青春」、「早就知道會是這樣的結果，但還是很傷心」、「垃圾公司」、「超無言的」、「祝福她們有更棒的未來和發展」

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