Cube娛樂宣佈成軍七年的旗下女團CLC正式解散，網友反應超心疼：「根本就浪費了成員們的青春」

Cube娛樂宣佈成軍七年的旗下女團CLC正式解散，網友反應超心疼：「根本就浪費了成員們的青春」

明星   2022年5月21日   星期六14:39   MiJimin   7

（封面圖源：FB@CLC 씨엘씨）

【文中有網友反應】希望 CLC 的成員們在未來能有更好的發展…。TAT

近日，Cube娛樂宣佈旗下女團 CLC 正式解散，結束所有相關運營，消息一出讓許多粉絲感到欣慰又氣憤。
（圖源：FB@CLC 씨엘씨）

CLC 成員們實力堅強外也擁有不錯的人氣，但公司在後期幾乎無心經營，2020年發完單曲《HELICOPTER》後就再無新作品釋出，隔年8月成員自爆「公司將不再支持團體活動」及「公司不支持組合發展」，間接表明了 CLC 將會解散。
（圖源：FB@CLC 씨엘씨）

▼熱門歌曲《HELICOPTER》（直升機）：

▼熱門歌曲《BLACK DRESS》（黑裙）：

▼熱門歌曲《Hobgoblin》（鬼怪）：

期間7位成員陸續結束了專屬合約團內僅剩3人，唯有參加了選秀節目的成員有真以限定團體「Kep1er」再次出道，繼續著偶像活動。
（圖源：FB@CLC 씨엘씨）

網友留言：「真的可惜，明明就很有實力」、「遇到爛公司，後面都沒在經營她們」、「解散真的不意外，但替女孩們的遭遇難過」、「早該放她們離開了！」、「根本就浪費了成員們的青春」、「早就知道會是這樣的結果，但還是很傷心」、「垃圾公司」、「超無言的」、「祝福她們有更棒的未來和發展」

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留言/評論
  • 超多有才華的人都沒有表演和參與多項作品的機會好可惜 本來以為黑裙可以讓他們逆襲後面的歌也都不錯 （嘆氣）
    16小時前
  • 他們出道前三年的歌都超好聽的，就是不知道為什麼不紅🥲超可惜
    15小時前
  • Cube不意外
    16小時前
  • 唉 方塊只有化妝師跟星探在認真工作
    14小時前
  • 許家瑜
    11小時前
→更多留言...(2)
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