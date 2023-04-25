太妍確定出任《Queendom Puzzle》MC，出演名單有李彩演、CLC睿恩、Lovelyz Kei等

Mnet全新競演節目《Queendom Puzzle》是《Queendom》的新系列，目前已確定MC與部分參賽名單。

《Queendom Puzzle》和《Queendom》不同，不是以女團為單位參賽，而是以「個人」為單位參賽，要將仍活動中的女團成員或女藝人如拼圖般組合，欲打造全球最強企劃女團，有網友稱之「選秀版Girls On Top」（SM娛樂推出的企劃女團，召集旗下BoA、少女時代太妍與孝淵等）。

*先前報導：‎選秀版Girls On Top！《Queendom》推新系列《Queendom Puzzle》集合各組成員組Top女團



少女時代太妍將繼《Queendom2》後，接下《Queendom Puzzle》主持棒，她表示很榮幸，但由於肩上的擔子變重了，負有責任感。



而在參賽名單的部分，去年年初出道的H1-KEY，由經紀公司GLG宣布成員Riina和Hwiseo將參賽，而Mnet相關人士透露《PRODUCE 48》IZ*ONE出身的李彩演、CLC出身睿恩、LABOUM出身海仁、Lovelyz出身Kei、MOMOLAND JooE（珠伊），以及曾參賽《PRODUCE 48》的NMB48出身白間美瑠（日本籍）也會投入。

▼H1-KEY Riina與Hwiseo



▼IZ*ONE 李彩演



▼CLC 睿恩



▼LABOUM 海仁



▼Lovelyz Kei



▼MOMOLAND JooE



▼NMB48 白間美瑠



另外有媒體更正與李彩演同為《PRODUCE 48》IZ*ONE出身的矢吹奈子、本田仁美曾有參賽消息並非事實。

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