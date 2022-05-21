Cube娱乐宣布成军七年的旗下女团CLC正式解散，网友反应超心疼：「根本就浪费了成员们的青春」

【文中有网友反应】希望 CLC 的成员们在未来能有更好的发展…。TAT

近日，Cube娱乐宣布旗下女团 CLC 正式解散，结束所有相关运营，消息一出让许多粉丝感到欣慰又气愤。



CLC 成员们实力坚强外也拥有不错的人气，但公司在后期几乎无心经营，2020年发完单曲《HELICOPTER》后就再无新作品释出，隔年8月成员自爆「公司将不再支持团体活动」及「公司不支持组合发展」，间接表明了 CLC 将会解散。



▼热门歌曲《HELICOPTER》（直升机）：



▼热门歌曲《BLACK DRESS》（黑裙）：



▼热门歌曲《Hobgoblin》（鬼怪）：



期间7位成员陆续结束了专属合约团内仅剩3人，唯有参加了选秀节目的成员有真以限定团体「Kep1er」再次出道，继续著偶像活动。



网友留言：「真的可惜，明明就很有实力」、「遇到烂公司，后面都没在经营她们」、「解散真的不意外，但替女孩们的遭遇难过」、「早该放她们离开了！」、「根本就浪费了成员们的青春」、「早就知道会是这样的结果，但还是很伤心」、「垃圾公司」、「超无言的」、「祝福她们有更棒的未来和发展」

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