Cube娱乐宣布成军七年的旗下女团CLC正式解散，网友反应超心疼：「根本就浪费了成员们的青春」

Cube娱乐宣布成军七年的旗下女团CLC正式解散，网友反应超心疼：「根本就浪费了成员们的青春」

明星   2022年5月21日   星期六14:39   MiJimin   7

（封面图源：FB@CLC 씨엘씨）

【文中有网友反应】希望 CLC 的成员们在未来能有更好的发展…。TAT

近日，Cube娱乐宣布旗下女团 CLC 正式解散，结束所有相关运营，消息一出让许多粉丝感到欣慰又气愤。
（图源：FB@CLC 씨엘씨）

CLC 成员们实力坚强外也拥有不错的人气，但公司在后期几乎无心经营，2020年发完单曲《HELICOPTER》后就再无新作品释出，隔年8月成员自爆「公司将不再支持团体活动」及「公司不支持组合发展」，间接表明了 CLC 将会解散。
（图源：FB@CLC 씨엘씨）

▼热门歌曲《HELICOPTER》（直升机）：

▼热门歌曲《BLACK DRESS》（黑裙）：

▼热门歌曲《Hobgoblin》（鬼怪）：

期间7位成员陆续结束了专属合约团内仅剩3人，唯有参加了选秀节目的成员有真以限定团体「Kep1er」再次出道，继续著偶像活动。
（图源：FB@CLC 씨엘씨）

网友留言：「真的可惜，明明就很有实力」、「遇到烂公司，后面都没在经营她们」、「解散真的不意外，但替女孩们的遭遇难过」、「早该放她们离开了！」、「根本就浪费了成员们的青春」、「早就知道会是这样的结果，但还是很伤心」、「垃圾公司」、「超无言的」、「祝福她们有更棒的未来和发展」

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留言/评论
  • 超多有才華的人都沒有表演和參與多項作品的機會好可惜 本來以為黑裙可以讓他們逆襲後面的歌也都不錯 （嘆氣）
    16小时前
  • 他們出道前三年的歌都超好聽的，就是不知道為什麼不紅🥲超可惜
    15小时前
  • Cube不意外
    16小时前
  • 唉 方塊只有化妝師跟星探在認真工作
    14小时前
  • 許家瑜
    11小时前
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