資深演員李順載提及金賽綸酒駕事件，語重心長：「藝人要經常懷有感恩之心，謙虛且小心行事」

爺爺說的很有道理～

正在《Again My Life》 飾演李準基恩人的資深演員李順載，19日於電影《你好》特映會會後，談到了近日震驚韓國演藝圈的金賽綸酒駕事件‎。



根據各大韓媒昨（20）日的報導，李順載接受了採訪提及看了前一天金賽綸因酒後駕駛而引發議論的相關新聞。李順載語重心長的表示：「我想拜託年輕朋友們一件事情，一再再（因酒駕）出現交通事故報導，絕對不能那樣。 藝術家都被認為是能自由奔放、隨心所欲的，事實上並非如此。」

「雖然常常說藝人不是公眾人物，但仍有公眾人物的特質，我們的一舉一動都對社會產生影響，特別是對年輕朋友的影響很大，所以要遵守法規。也就是說，要經常自我克制不要去做那樣的事，不要因為賺了很多錢就驕傲起來，要經常懷有感恩之心，謙虛且小心行事。」

李順載身為演藝圈大前輩，對於後輩的醜聞總不避諱公開批判，如2019年勝利相關的Burning Sun事件。有網友認為他的話總是很受用，不過也有人認為他自己也沒資格批判他人，因為他去年曾被指控壓榨前經紀人。對於該事件，他當時回應是經紀公司在處理勞資雇傭上出了錯誤，且承認沒有將經紀人的職務劃分清楚，最終道歉：「很慚愧，很抱歉沒能為旗下演員們樹立榜樣。」前經紀人亦接受。

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