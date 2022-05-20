《流星》这对CP是二搭！不对盘却因吻戏吻出感情的宰贤&柔娜，早在《今天开始契约恋爱》吻过数次

《流星》这对CP是二搭！不对盘却因吻戏吻出感情的宰贤&柔娜，早在《今天开始契约恋爱》吻过数次

韩剧   2022年5月20日   星期五14:00   草莓  

（封面图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图、WeTV@《今天开始契约恋爱》截图）

这对CP超好笑，明明在高中就谈过恋爱了不是吗XD

《流星》的男女主角孔太星与吴寒星迟迟没有进展之时，配角群里却已诞生一对CP ——尹宰贤与陈柔娜，而你知道他们是二次搭档吗？

《流星》里头有两位相当搞笑的新人演员，一个是容易紧张的尹宰贤，一个是明明很小咖却爱耍大牌的陈柔娜，这两个人让各自的经纪人都相当头痛。两个人最夸张的事迹就是互看不顺眼到难以入戏，疯狂笑场NG了12、13次。
（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）

下戏后的两人找到机会也在斗嘴，在知道要一起拍吻戏后可是宛如晴天霹雳！吻戏开拍前更互相警告对方「NG的话就死定了」、「敢伸舌头就死定了」，想不到……两人吻下去就难分难舍，喊卡了还不停！
（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）

其实，饰演尹宰贤的申炫承和饰演陈柔娜的李时宇已是二次搭档了，去年曾一同主演KokTV出品的网路剧《今天开始契约恋爱》。《今天开始契约恋爱》讲述校园风云人物吴智娜（李时宇 饰）为了甩掉难缠的前男友，随意找上学弟李胜民（申炫承 饰）假装有了新恋情，全15集在YouTube已创下260万观看次数。

申炫承与李时宇在《流星》戏里因吻戏吻出感情，实际上早在《今天开始契约恋爱》吻过数次了呢！《今天开始契约恋爱》女主角在前男友面前强吻男主角，以及男主角狗狗般的守护女主、张开双臂喊：「快过来！」都是剧中名场面。
（图源：WeTV@《今天开始契约恋爱》截图）（图源：WeTV@《今天开始契约恋爱》截图）

（图源：WeTV@《今天开始契约恋爱》截图）（图源：WeTV@《今天开始契约恋爱》截图）

就不知道《流星》里尹宰贤与陈柔娜的感情，接下来会怎么发展下去罗！

另外，在《今天开始契约恋爱》里饰演女主角前男友的林成均，恰好也演出了《流星》，饰演孔太星与吴寒星已故的演员好友李伦雨。《今天开始契约恋爱》三位主演都演了《流星》，也算是「售后服务」了吧！
（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）（图源：黄viu煲剧平台@《流星》截图）

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