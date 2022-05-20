金泰梨Vlog與媽媽通話超可愛！媽媽還問出《二十五，二十一》劇迷的心聲：「為什麼沒和易辰結婚？」

金泰梨為了回報粉絲們的喜愛，她親自企劃、籌備、製作 Vlog《那裡是這裡嗎》，帶著粉絲重回她主演的電視劇《陽光先生》、《二十五，二十一》的拍攝地。

第3支 Vlog 中，金泰梨一開始就提到：「昨天睡得比較晚，因為昨天是《二十五，二十一》最後一天播出，有很多人發來問候，為了回覆他們，所以（就睡得比較晚）。」



在她從木浦開車去全州的途中，媽媽打電話來，媽媽先問她有沒有在家，金泰梨：「沒有，我在開車。」媽媽：「運動？媽媽也剛運動完在走回家呢！」金泰梨：「開車！開車！」媽媽：「運動！運動！」因為開車（운전）、運動（운동）的韓文發音太相似，母女倆一直雞同鴨講 XD



而媽媽似乎也看完《二十五，二十一》結局，就問道：「為什麼沒和易辰結婚？我是能夠理解...」金泰梨也回：「能理解就行了唄！」媽媽繼續說：「總之...多虧了女兒，兩個月來都很幸福也很有意思，不是因為是我的女兒才這樣。」金泰梨：「就算是別人家的女兒，也很帥氣！但是（別人家的帥氣女兒）是我女兒！」



之後，媽媽繼續問：「但是（以後）還要練擊劍嗎？當作興趣愛好？」金泰梨：「我倒是想學，但是一天沒有練習就會變得遲鈍，每天都練習的話，太痛了！而且也沒有時間。」母女倆對話真的太可愛啦～！



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