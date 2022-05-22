黑心！嫌樓上鄰居太吵實施報復，女子把COVID-19病毒抹在童車把手上

《Happiness》的劇情在韓國真實上演。

前不久，韓媒報導了一起令人咋舌的社會新聞，一名COVID-19確診女患者因試圖向鄰居傳播病毒而被警方抓獲。 警方在追查監控錄像時發現她將分泌物抹在兒童自行車把手上。



事情發生在蔚山某公寓內，根據錄像顯示公寓玄關門前出現一名戴著口罩的女性，徘徊了很久之後用手中的紙巾擦了兩輛自行車中童車的把手，在發現門上監控後才嚇得急急忙忙離開。 房主出於擔心、害怕的心理，選擇了報警。 警方介入了調查，並在自行車的把手上檢測出了COVID-19的病毒，隨後逮捕了嫌疑人。 嫌疑人就住在樓下，因為樓層間的噪音，嫌疑人對樓上的住家實施報復，因自己是COVID-19確診者，於是就想到把病毒抹在自行車上的方法。



據悉這兩家在過去的一年半時間里一直因噪音問題存在矛盾。 就在這件事發生的兩周前，樓上住戶家的門前還被潑了油。 嫌疑人表示因為持續不斷的矛盾正在考慮搬家，但是自己還沒過周歲的孩子也確診COVID-19，睡著後樓上不斷發出咚咚的聲音，一氣之下才做了那件事。

最後，警方以該女性涉嫌特殊傷害未遂，同時探討了是否違反《傳染病法》之後移交給了檢察機關。

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