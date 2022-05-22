黑心！嫌楼上邻居太吵实施报复，女子把COVID-19病毒抹在童车把手上

《Happiness》的剧情在韩国真实上演。

前不久，韩媒报导了一起令人咋舌的社会新闻，一名COVID-19确诊女患者因试图向邻居传播病毒而被警方抓获。 警方在追查监控录像时发现她将分泌物抹在儿童自行车把手上。



事情发生在蔚山某公寓内，根据录像显示公寓玄关门前出现一名戴著口罩的女性，徘徊了很久之后用手中的纸巾擦了两辆自行车中童车的把手，在发现门上监控后才吓得急急忙忙离开。 房主出於担心、害怕的心理，选择了报警。 警方介入了调查，并在自行车的把手上检测出了COVID-19的病毒，随后逮捕了嫌疑人。 嫌疑人就住在楼下，因为楼层间的噪音，嫌疑人对楼上的住家实施报复，因自己是COVID-19确诊者，於是就想到把病毒抹在自行车上的方法。



据悉这两家在过去的一年半时间里一直因噪音问题存在矛盾。 就在这件事发生的两周前，楼上住户家的门前还被泼了油。 嫌疑人表示因为持续不断的矛盾正在考虑搬家，但是自己还没过周岁的孩子也确诊COVID-19，睡著后楼上不断发出咚咚的声音，一气之下才做了那件事。

最后，警方以该女性涉嫌特殊伤害未遂，同时探讨了是否违反《传染病法》之后移交给了检察机关。

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