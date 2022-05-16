开口就起鸡皮疙瘩！《玩什么好呢》WSG Wannabe「大青峰」翻唱朴春〈You And I〉影片狂破百万！

只彩排一次就上场，还直接发行成音源！

《玩什么好呢》目前正执行WSG Wannabe选秀计画，最新EP.137又有为人惊艳的选秀内容。

EP.137先是决定Anne Hathaway（安妮夏菲维／安海瑟威）的去留，安海瑟威虽然声带结节（长茧），但以稳定的中低音通过了代表们的耳朵进入分组赛。分组赛分作大青峰、神仙峰、飞芦峰与老姑峰四组，预计将15名参赛者中缩至12人以内，三个经纪公司最终至多只能遴选4人。



然而，第一组「大青峰」的表现完全就是「疯了」！「大青峰」宋慧乔、Emma Stone（爱玛史东／艾玛史东）、金高银与李圣经声线各有特色，演唱2NE1朴春的〈You And I〉却又巧妙的非常契合，开口就让刘八峰忍不住惊呼。谁能想到4个人只彩排一次就上场呢？甚至是隔著帘幕彩排的！4个人最后全数过关。



大青峰的合唱影片於《玩什么好呢》官方YouTube上架不到一天即破百万！推出的翻唱音源也迅速在音源网站bugs站上前5名！成绩斐然。

YouTube影片吸引高达2000多则留言，网友留言：「〈You And I〉就是永不腻的流行歌，反覆的听著都有新歌的感觉」、「选曲太疯狂了，各自消化的能力很强，不贪心还会烘托著其他人」、「大青峰直接组队出道也会造成疯狂的」、「4个人各自的音色都很鲜明却又很搭」。

《玩什么好呢》下集就会是神仙峰、飞芦峰与老姑峰的分组赛内容了，不知道又会有何「疯了的」合唱演出呢？

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻