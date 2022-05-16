孔曉振&鄭麗媛缺席婚禮被疑「閨蜜團絕交」！孫淡妃親自回應：美好的日子出現了荒謬的聲音

結婚這麼重要的人生大事，若閨蜜不來參加，真的會引來各種遐想。

歌手兼演員孫淡妃於13日和前國手李奎爀結婚，典禮雖未對外公開，但新人邀請了雙方的各界好友，PSY、金高銀、2AM趙權與瑟雍、朴娜萊、旗安84、林秀香、蘇怡賢等眾多藝人到場祝賀，PSY和瑟雍還送上了祝歌。



只是隨著婚禮現場的照片曝光，媒體和民眾們發現，孫淡妃的閨蜜團孔曉振、鄭麗媛等人都未見人影，多家韓媒鋪天蓋地地報道閨蜜團因去年的「前男友詐欺事件」鬧翻。 據悉孫淡妃的前男友在2021年8月爆出詐騙案，涉案金額高達116億韓幣，還被挖出他過去曾送孫淡妃跑車、名牌包等，鄭麗媛也收到豪車的禮物。 孫淡妃15日在IG上曬出婚禮當天與親友們的合照，內文中先是感謝來參加婚禮的親友，接著話鋒一轉稱美好的日子卻出現了很多荒謬的聲音，完全不是事實，希望大家別誤會，側面回應閨蜜鬧翻的流言。孫淡妃和孔曉振、鄭麗媛之前一起亮相過《我獨自生活》節目，三人還曾一起帶著媽媽去旅行，閨蜜情讓不少觀眾羨慕。



而作為閨蜜卻缺席了好友的婚禮，難免引來猜測。 鄭麗媛方面已正式13日當天她正在江原道春川拍攝電視劇，而孔曉振和SOY等人則因為有個人行程而無法參加。 外界的質疑聲並未影響孫淡妃的新婚好心情，她在個人IG STORY上分享了《同床異夢》節目組送去的禮物。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞