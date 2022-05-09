新任「PSY女郎」秀智在《Celeb》裡瘋狂換裝：穿了13套美服，這套紅色波點裙成了爆紅款式！ McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

「國民初戀」秀智在「鳥叔」PSY新曲《Celeb》MV中將美發揮到了極致。

憑藉《江南Style》火遍全球的PSY每次發新曲都會和人氣女歌手合作，之前有「性感小野馬」泫雅，到「成人愛豆」Brown Eyed Girls的佳人，本次則是「國民初戀」秀智，兩人推出了動感舞曲《Celeb》，MV上線不到12小時狂吸500萬人觀看。

因為MV是復古風格，秀智在有片中瘋狂換裝，打造千變萬化的復古女郎，每一身都很亮眼。秀智的登場造型就是這條白色的單肩開叉連衣裙，修長白皙的美腿直擊觀眾視線，黑色的羽毛高跟涼鞋和白裙形成強烈反差，這一身又性感又帥氣。



淺紫色短款連衣裙活動性強，讓秀智跳起舞來都毫無束縛感，大方領正好秀出鎖骨，柔美又典雅。



白色露背肩帶裙簡直就像洗了秀智的名字，溫柔與性感並存。



白色摸胸配以藍灰色輕紗，再加上淺桃紅色長裙，把夏日的清涼與火熱感融合在了一起，仙氣輕盈，美出了新高度。



紅色格紋上衣配搭配誇張的白色耳環，甜美少女氣質都快要溢出銀幕了。



天藍色襯衫+亮片綠色流蘇裙，優雅又帶點嬉皮，是秀智很少見到的風格哦。



飽和度這麼強的綠色也只有皮膚白到發光的秀智能穿出味道，誇張的肩膀設計很有復古感覺，裙子短而顯得格外俏皮。



裸色無袖暗紋連衣裙配上溫柔氣質大破浪捲髮，這一身可以直接穿著去頒獎禮了。



藏藍色斜肩晚禮服冷豔高貴，自帶優雅氣質。



紅色西裝Look，「國民初戀」秒變女大佬，連氣場都強大了100倍。



明明是最普通的白色字母T恤，卻因為在腰部綁上了幾何圖案的「圍巾」而顯得隨性休閒又時尚。



紅波點長連衣裙配上紅色襪靴，滿眼的紅色更襯得秀智活力四射。 連衣裙的袖子部份是寬鬆蓬蓬袖設計，裙子則是傘狀，這也是本MV裡最具復古味道最美的一套，據說已經是爆款了。MV播出後無數網友開始深挖裙子的品牌，被扒出來自MSGM，售價84萬（韓幣）。 不過這麼誇張的造型，其實不太適合日常穿搭啦。



桃紅色網紗罩衫有種又土又仙的感覺，老實說這套Look也只有秀智能Hold得住，再配上寶石藍的靴子，將撞色進行到底。



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