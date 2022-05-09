【百想藝術大賞】李俊昊&金泰梨各自打敗前輩的獲獎理由：「表現超越期待」、「另一種等級的演員」 McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

一起來看看評審給出李俊昊&金泰梨什麼樣的演技評價吧！

2022年舉行的《第58屆百想藝術大獎》在上週末圓滿落幕，這一次的競爭真的非常激烈，評審間的討論綜合流行與藝術並分析現下趨勢而成的結果，在每一階段的篩選都努力做到公平性。

主持人：申東燁、秀智、朴寶劍（完整得獎名單）



官方也公開了一些作品的獲獎理由，其中關注度相當高且競爭最為激烈的「男子最優秀演技獎」與「女子最優秀演技獎」則是對兩位新生代演員做出的高度肯定的評價。

「男子最優秀演技獎」入圍者：金南佶《解讀惡之心的人們》、李政宰《魷魚遊戲》、李俊昊《衣袖紅鑲邊》、任時完《Tracer》、丁海寅《D.P：逃兵追緝令》

由李俊昊奪得此獎，最終4比2比1，評審以李俊昊、李政宰、金南佶進行了3場討論，其中4位評審始終支持著李俊昊而得出結果。評審表示：「李俊昊展現了超出主流題材預期的演技。」、「原以為他只是偶像出身的演員，這一次他證明了自己是把作品看得徹底的演員，讓人感覺他超越了自我的極限。」

「女子最優秀演技獎」入圍者：金泰梨《二十五，二十一》、金惠秀《少年法庭》、朴恩斌《戀慕》、李世榮《衣袖紅鑲邊》、韓韶禧《以吾之名》

女子票數方面，以5比1比1，在金泰梨5、金惠秀和韓韶禧各得1分的情況下，由金泰梨最終勝出。評審表示：「她是完全不同等級的演員。演員們經常用自己名字的存在感去演戲，但在《二十五，二十一》中感受到她以羅希度這個角色，展現了非常卓越的演技。 她也成為了引領其他角色往前走的 One Top 主人公。」

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