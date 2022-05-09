McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

其中有一部更将改编成真人版，早就引发韩国网友热烈讨论啦！

KAKAO WEBTOON於去年（2021年）6月正式登陆台湾，并陆续为当地读者带来许多精彩作品。其中，由「McQueen STUDIO」创作的三部网漫――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱》，画风干净唯美，故事值得细细品尝，让人忍不住一话接著一话看下去。不晓得各位看了哪几部呢？

《水男孩――好想谈恋爱！》：以大学生活为背景，描述三位死党的故事。男主角「拿路」积极想要脱离单身，却意外发现花花公子、同时也是好友之一的「晟隽」，似乎在暗地里处处阻挠著他。而三人组中的唯一女性「素拉」，左右为难的同时，想办法守护三个人的友情…

《明天也是上班日！》：以职场生活为背景，描述OL「智允」的厌世上班日常，及下班后的各种小确幸。公司里某个看似难搞的上司，某个瞬间开始竟然与她有了交集。在了解彼此的过程中，渐渐有了转变…

《秘密关系》：与《明天也是上班日！》为同个「世界观」，创下超过1亿次点击率，日前传出将改编为真人版，引发热议。描述男主角「多温」在进入社会前后，与学长们和同事间等人的故事，是一部BL作品。

在「KAKAO WEBTOON」与「Re.web」一亿点击量纪念合作影片中，是这样形容多温的「三个男人」的：帮忙做功课的帅男人、帮自己加班的帅男人、免费辅导功课的帅男人，各位的选择是…？（小编：当然是三个都要！）（握拳）由於三位「老公候补」都有一定的份量，性格也迥然不同，根本不晓得谁会笑到最后。看到主人公们之间的爱恨纠葛，读者们的内心也随之起伏…

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻