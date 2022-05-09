[分集劇情]《由零開始愛上你》又甜又直白的雙向告白！朴柱炫＋蔡鍾協地下戀情正式展開！（EP5－6） McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

[有雷]《由零開始愛上你》最有男友力的蔡鍾協終於告白成功，朴柱炫雖然是初次戀愛卻也超直白！不得不說這隊伍真的充滿了多條LoveLine，除了雙朴以外其他組也不遑多讓。隊友們漸漸扭轉對朴柱炫的態度，而三年前失聯的朴智賢也將正式登場。

以下為防雷線



《由零開始愛上你》朴太陽（朴柱炫飾）始終無法融入Yunis，於是決定轉隊，雖然無法再與朴泰俊（蔡鍾協飾）搭檔混雙有些可惜，但她仍下定決心離開。泰俊在此時正式向太陽告白，沒談過戀愛的她顯得手足無措。雖然在離開前她寫下了一封信，想接受泰俊告白，但太陽總覺得自己不該在此時談戀愛，於是還是沒能交給他。泰俊覺得自己被拒絕了，心情顯得非常低落。



泰俊無意間知道了另一隊挖角太陽的原因，只是為了利用她的名氣而不是真正要培養她重回球場，泰俊先去拜託造成這一切的陸正煥，兩人再一起拜託Yunis的教練出馬阻止朴太陽簽約，讓太陽相當感動並且又重新回到Yunis。而陸正煥也告訴了Yunis隊伍內的大姊頭榮心，朴太陽三年前並非因為賄賂而逃走，也希望她別再欺負太陽，於是榮心對太陽稍微釋懷了一些。



朴泰俊因為告白被拒加上幾日沒有太陽的消息，就練特訓時都提不起勁。但隨著朴太陽重新回到Yunis，同時也把自己之前寫的信交給朴泰俊，泰俊心情大好，終於確定了彼此的心意，兩人也開始了甜蜜又刺激的地下戀情。而此時失聯三年的朴俊英（朴智賢飾）也突然透過SNS與前男友陸正煥以及弟弟朴泰俊聯繫。



即將要舉辦的大賽，教練原本希望指定選手參加，不過本次隊長卻提出希望以內部競賽來選出參賽選手，找來國家隊的選手來與Yunis對戰，很多選手都會敗給國家隊的威嚴，但只有朴太陽能夠非常穩定的發揮。當日大家比賽完飽餐一頓，沒想到卻引發了集體食物中毒，選手們全部進了醫院，但只有朴太陽腸胃非常強健，完全不受影響。



泰俊的父母也來到醫院探望他，但卻又讓泰俊再度感受到爸媽對於姊姊的偏愛。心情不佳又肚子不舒服的泰俊，忍不住跑回宿舍去找太陽，享受兩人獨處的時間。泰俊還不安地問「妳能夠愛我嗎？」太陽卻給了最令人安心的回答「我已經愛著你了〜」超甜的雙向告白，希望每一集都繼續下去啊！

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