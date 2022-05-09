[分集剧情]《由零开始爱上你》又甜又直白的双向告白！朴柱炫＋蔡钟协地下恋情正式展开！（EP5－6） McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

[有雷]《由零开始爱上你》最有男友力的蔡钟协终於告白成功，朴柱炫虽然是初次恋爱却也超直白！不得不说这队伍真的充满了多条LoveLine，除了双朴以外其他组也不遑多让。队友们渐渐扭转对朴柱炫的态度，而三年前失联的朴智贤也将正式登场。

以下为防雷线



《由零开始爱上你》朴太阳（朴柱炫饰）始终无法融入Yunis，於是决定转队，虽然无法再与朴泰俊（蔡钟协饰）搭档混双有些可惜，但她仍下定决心离开。泰俊在此时正式向太阳告白，没谈过恋爱的她显得手足无措。虽然在离开前她写下了一封信，想接受泰俊告白，但太阳总觉得自己不该在此时谈恋爱，於是还是没能交给他。泰俊觉得自己被拒绝了，心情显得非常低落。



泰俊无意间知道了另一队挖角太阳的原因，只是为了利用她的名气而不是真正要培养她重回球场，泰俊先去拜托造成这一切的陆正焕，两人再一起拜托Yunis的教练出马阻止朴太阳签约，让太阳相当感动并且又重新回到Yunis。而陆正焕也告诉了Yunis队伍内的大姊头荣心，朴太阳三年前并非因为贿赂而逃走，也希望她别再欺负太阳，於是荣心对太阳稍微释怀了一些。



朴泰俊因为告白被拒加上几日没有太阳的消息，就练特训时都提不起劲。但随著朴太阳重新回到Yunis，同时也把自己之前写的信交给朴泰俊，泰俊心情大好，终於确定了彼此的心意，两人也开始了甜蜜又刺激的地下恋情。而此时失联三年的朴俊英（朴智贤饰）也突然透过SNS与前男友陆正焕以及弟弟朴泰俊联系。



即将要举办的大赛，教练原本希望指定选手参加，不过本次队长却提出希望以内部竞赛来选出参赛选手，找来国家队的选手来与Yunis对战，很多选手都会败给国家队的威严，但只有朴太阳能够非常稳定的发挥。当日大家比赛完饱餐一顿，没想到却引发了集体食物中毒，选手们全部进了医院，但只有朴太阳肠胃非常强健，完全不受影响。



泰俊的父母也来到医院探望他，但却又让泰俊再度感受到爸妈对於姊姊的偏爱。心情不佳又肚子不舒服的泰俊，忍不住跑回宿舍去找太阳，享受两人独处的时间。泰俊还不安地问「你能够爱我吗？」太阳却给了最令人安心的回答「我已经爱著你了〜」超甜的双向告白，希望每一集都继续下去啊！

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