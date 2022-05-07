《紅丹心》李準聽見尹瑞娥「看著自己長大」心情很複雜XD 她一句「可以跳〈Y〉給你看嗎」召喚MBLAQ回憶

MBLAQ……回憶召喚啊QQ

由李準、姜漢娜與張赫主演的KBS全新月火劇《紅丹心》2日開播，昨日劇組釋出了第1、第2集幕後花絮，其中有段李準和後輩演員的對話相當有趣。

第2集李泰（李準 飾）和劉貞（姜漢娜 飾）某次望日約會遭到跟蹤，而跟蹤他們的是劉貞的小跟班「廉金」與「香」，由尹瑞娥與徐惠媛（서혜원音譯）飾演。徐惠媛在待機時見到李準忍不住展現粉絲心：「我真的很喜歡你。」尹瑞娥則說：「我可以跳〈Y〉給你看嗎？」瞬間召喚出李準在MBLAQ愛豆時期的回憶啊！



尹瑞娥一句話完全逗樂李準，李準感到又好笑又震驚：「〈Y〉？已經都要11還12年前的事了……」尹瑞娥繼續說：「我小時候……」李準馬上問：「你是幾年生的？」得到回答00年又震驚了一次！李準拍著手笑到不行，似乎覺得很不可思議。



「我是看著你長大的。」「說是看著我長大的……你也你也太小了！」兩個人開始互換年齡資訊，這才知道彼此都是屬龍的（李準1988年生，尹瑞娥2000年生），年紀相差一輪12歲！姜漢娜在旁聽見「屬龍」關鍵字也加入相認行列。



尹瑞娥雖然2000年出生僅22歲，但她可是以童星身分出道，2013年13歲時就拍過廣告與電視劇。2021年演出《無法抗拒的他》「徐知完」一角，與李皓京飾演的「尹率」有女女愛情線而打開知名度。今年的她，在熱門戲劇《少年法庭》與《單戀原聲帶》中都有演出，最新作品便是《紅丹心》。



而她口中的舞曲〈Y〉，正是李準在男團MBLAQ出道早期2010年發行的歌曲，完全是回憶殺啊！李準2009以MBLAQ成員出道，期間MBLAQ創造了許多熱門歌曲，包括〈This is War〉、〈CRY〉、〈Stay〉……等等，不過李準於2014年便不續約退團，專心在演員活動上，如今也以《紅丹心》站上了無線台第一男主角的位置。



快來看《紅丹心》這段幕後花絮吧！後面李準被要求講點初次拍攝的感想，他很老實的表示「無話可說」，尹瑞娥悄悄說「想回家」，李準非常同意：「上班了就想回家沒錯啊！老實說誰想工作？」結果尹瑞娥和徐惠媛卻又說自己很愛工作，李準瞬間又感受自己和年輕演員的差異，自暴自棄：「我爛透了。」



最後就來回顧〈Y〉吧！如果你剛好也「A Plus」，快留言你最喜歡MBLAQ哪首歌！



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