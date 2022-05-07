金喜善也拯救不了《還有明天》的暴跌：老梗拍不出新意，韓網友表示正在考慮大結局到底要不要追！

從7.6%到2.5%，連觀眾都說「第一次看到這麼直線下降的收視率」。
說的是電視劇《還有明天》，韓劇女神金喜善拯救不了，小鮮肉金路雲拯救不了，隨時能把片場走出T台效果的李洙赫也拯救不了，這部劇的收視率只能用慘澹來形容。 要知道《還有明天》開播收視率有7.6%，超出同時段電視劇收視率，還創造了MBC歷史上最好收視。 原以為一切都會朝更好的方向發展，哪知從第二集開始收視率就下滑，到了第十集直接跳樓式暴跌。
老實說《還有明天》題材算新穎的，雖然這幾年韓劇熱衷講述陰間和陰間使者的故事，但這部戲裡陰間使者所做的工作並非是引渡亡者這麼簡單，而是成為了救贖者，每次都在關鍵時刻拯救回了想要輕生的人們，這裏其實就從側面反應了現實並暗藏教育意義。 我們活在這世上，會不停遇到各種不順與不稱心，生活壓力、心理壓力壓得人喘不過氣來，似乎下一秒就會崩潰，沒有再活下去的信心。 死能解決一切問題嗎？ 當然不能，活下去才能有希望，這就是具戀（金喜善 飾）時刻在劇中想要提醒我們的觀點。But！！編劇只是讓具戀強調「生」的重要性，卻沒能告訴觀眾，對於那些生不如死、一心求死的人來說「生」為何重要，絲毫引不起觀眾們的共鳴。
作為獨挑大樑的女主角，金喜善的顏值和演技毋庸置疑，《還有明天》里她更是為角色做出改變，粉色頭髮+紅色眼線，張揚又霸氣，配上冷峻的表情，彷彿生命永恆的陰間使者也多了一份情感色彩。 作為韓劇女神之一，她能夠出演就表示收視率有保證，然而《還有明天》卻沒能讓她發揮這一優勢，甚至很有可能成為她履歷表上的一大收視污點。 再來看看該劇的顏值擔當，金路雲和李洙赫，同框出鏡的兩人就是在凈化觀眾的眼球，只不過我們早就過了「只要人帥，劇情差也沒關係」的年紀，對待演技和劇情的要求也越來越嚴苛，光憑兩人的顏值根本帶不起觀眾們的興趣。
韓國本土觀眾對於《還有明天》的評論也是字字戳心，很多人評論無法繼續追下去的一大原因就是劇情過於淺顯，明明幾句話就能說清楚，卻要湊齊60分鐘的劇情去演。 對身材霸凌的和解、性侵犯享受特權、被害者遭到輿論譴責以及被害者如何站起來等等也只是用我們最普通的視角去剖析，老套路拍不出新意，大家都懂的道理真沒必要反復拿出來說。其次就是人物對話膚淺，根本不值得深挖，更別說令人深思了，很有中小學生劇情的既視感。
《還有明天》已經在4月完全殺青，目前只剩下剪輯工作，剩下的6集能否讓收視率起死回生呢？
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