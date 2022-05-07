《红丹心》李准听见尹瑞娥「看著自己长大」心情很复杂XD 她一句「可以跳〈Y〉给你看吗」召唤MBLAQ回忆

MBLAQ……回忆召唤啊QQ

由李准、姜汉娜与张赫主演的KBS全新月火剧《红丹心》2日开播，昨日剧组释出了第1、第2集幕后花絮，其中有段李准和后辈演员的对话相当有趣。

第2集李泰（李准 饰）和刘贞（姜汉娜 饰）某次望日约会遭到跟踪，而跟踪他们的是刘贞的小跟班「廉金」与「香」，由尹瑞娥与徐惠媛（서혜원音译）饰演。徐惠媛在待机时见到李准忍不住展现粉丝心：「我真的很喜欢你。」尹瑞娥则说：「我可以跳〈Y〉给你看吗？」瞬间召唤出李准在MBLAQ爱豆时期的回忆啊！



尹瑞娥一句话完全逗乐李准，李准感到又好笑又震惊：「〈Y〉？已经都要11还12年前的事了……」尹瑞娥继续说：「我小时候……」李准马上问：「你是几年生的？」得到回答00年又震惊了一次！李准拍著手笑到不行，似乎觉得很不可思议。



「我是看著你长大的。」「说是看著我长大的……你也你也太小了！」两个人开始互换年龄资讯，这才知道彼此都是属龙的（李准1988年生，尹瑞娥2000年生），年纪相差一轮12岁！姜汉娜在旁听见「属龙」关键字也加入相认行列。



尹瑞娥虽然2000年出生仅22岁，但她可是以童星身分出道，2013年13岁时就拍过广告与电视剧。2021年演出《无法抗拒的他》「徐知完」一角，与李皓京饰演的「尹率」有女女爱情线而打开知名度。今年的她，在热门戏剧《少年法庭》与《单恋原声带》中都有演出，最新作品便是《红丹心》。



而她口中的舞曲〈Y〉，正是李准在男团MBLAQ出道早期2010年发行的歌曲，完全是回忆杀啊！李准2009以MBLAQ成员出道，期间MBLAQ创造了许多热门歌曲，包括〈This is War〉、〈CRY〉、〈Stay〉……等等，不过李准於2014年便不续约退团，专心在演员活动上，如今也以《红丹心》站上了无线台第一男主角的位置。



快来看《红丹心》这段幕后花絮吧！后面李准被要求讲点初次拍摄的感想，他很老实的表示「无话可说」，尹瑞娥悄悄说「想回家」，李准非常同意：「上班了就想回家没错啊！老实说谁想工作？」结果尹瑞娥和徐惠媛却又说自己很爱工作，李准瞬间又感受自己和年轻演员的差异，自暴自弃：「我烂透了。」



最后就来回顾〈Y〉吧！如果你刚好也「A Plus」，快留言你最喜欢MBLAQ哪首歌！



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