[提及劇情]《由零開始愛上你》蔡鍾協還沒告白就這樣也太寵！短短4集高達15次粉紅場面超心動〜♥

《由零開始愛上你》才開播不久，也許話題討論度還不算太高，但劇中男女主角蔡鍾協與朴柱炫對彼此的羽球才華惺惺相惜的樣子，加上蔡鍾協根本是天生高手，眼神已經甜出汁，還沒告白就這樣可以嗎？

《由零開始愛上你》描述兩位羽球界選手的故事，朴太陽（朴柱炫飾）因3年前某事件而消失體壇，再度回歸卻飽受霸凌，朴泰俊（蔡鍾協飾）則是活在金牌姐姐的陰影下，而自暴自棄不再對羽球有熱情，只當作謀生的技巧。但兩人進入同隊之後，泰俊看著獨自忍耐的太陽，卻無法不在意她。以下15個場面你有看見粉紅泡泡嗎？



場面1：刻意說不願組隊卻使出經典摸頭殺

朴太陽因在隊伍中被排擠而自然沒人願意跟她搭檔，她的熱情卻讓朴泰俊有些壓力，所以一開始不太願意和她組成混雙。拒絕她的原因是身高不夠，朴泰俊刻意向上伸長了手還踮起腳尖，但另一手卻認真的摸著朴太陽的頭，讓朴太陽心跳漏一拍。



場面2：為守住朴太陽的自尊而裝作受傷中斷比賽

朴太陽被昔日國家隊隊友陸正煥要求比賽一場，但實力懸殊自然是節節敗退，朴泰俊為了終結這樣的場面，趕緊裝作自己受傷而被架離現場，但他卻對著朴太陽露出笑瞇瞇的眼睛。

場面3：女隊友起鬨要他脫上衣，卻只脫給她看還任摸

打完球男隊友們脫起上衣是常有的事，大家也起鬨要朴泰俊展示一下肌肉，他完全拒絕，但看到朴太陽在門口探頭探腦的，立刻脫下上衣站在她面前，結實的六塊肌讓朴太陽看得目瞪口呆語無倫次。



場面4：不忍心看她手破皮買了一堆藥膏

朴太陽因過度練習而手掌握拍處都磨破了皮，朴泰俊為她送上了一堆藥膏。

場面5：地板太硬直接伸出手臂當她的枕頭

兩人因過了宵禁時間只好夜宿球場，朴泰俊除了欣賞著太陽的睡姿以外，太陽還不小心滾到他身旁，而泰俊擔心地板太硬，趕緊伸出了手臂讓太陽能枕在他的手臂上。



場面6：找隊友吃光太陽爸爸送來的草莓

朴太陽的爸爸意外到訪，並帶了很多草莓希望請大家吃，卻發現了大家都在排擠太陽的真相。朴泰俊怕太陽難堪，找兩位隊友把草莓全部吃光光，讓朴太陽覺得隊友們還是有接受爸爸的好意，才不至於那麼尷尬。

場面7：說不參加比賽卻意外現身

朴太陽被派出參加前輩們都不願去的偏遠地區菀島比賽，泰俊本來也表示不會出席，但卻在比賽前一日晚上來到菀島，此時正好太陽心情非常不好，正巧能給她勇氣與安慰。



場面8：看出她的鞋子不合腳，先幫她撐大穿軟

雖然隊友們也都知道朴太陽走起路來不太自然，原來是她把舊鞋穿壞了，只好穿雙新鞋來但是不太合腳。朴泰俊立刻跟她換鞋子穿，先把她的新鞋穿軟讓她隔天能夠順利在場上奔馳。



場面9：迎來第一場勝利的背後環抱肩膀

雙朴的第一場混雙勝利意義非凡，朴太陽心情非常激動，此時朴泰俊在場上用單手從背後環抱柱太陽的肩膀，感覺非常暖啊〜



場面10：為紓解她的壓力，夜間到球場聊天

贏了一場後下一場其實壓力更大，朴太陽吐露心中的緊張，朴泰俊帶著她來到空無一人的球場，還說了球場精靈的故事。

場面11：不忍她負傷苦撐，直接一打二

朴太陽因肌肉使用過度，看起來連走路都有問題，原以為朴泰俊又會像第一集一樣喊出棄權，不過這次朴泰俊直接把太陽扶到旁邊請她站在角落，並安慰著她只剩三分就可以結束比賽，直接霸氣一對二。

場面12：匿名留言幫她加油，被抓包默默受罰挨打

雖然僅有一則新聞報導朴太陽的復出，朴泰俊假冒她在下面留言，表示自己很感謝大家，不過立刻被太陽發現而找上門來要他立刻刪掉，他也乖乖認錯領罰，說錯話惹怒太陽也心甘情願當人肉沙包。



場面13：假裝家中沒有雨傘，只為了讓她多留一會兒朴太陽已達到目的刪除留言，要離開時卻下起雨來，明明有傘的朴泰俊此時卻說家中沒有雨傘，只為了讓太陽在自己家裡多留一陣子。

場面14：她自責實力不足，但泰俊卻說是自己的錯

朴太陽考慮是否要轉到其他隊伍，畢竟自己目前的實力不足，在Yunis是否會成為大家的拖油瓶，而朴泰俊卻只回答「是我沒有照顧到那樣的妳」。



場面15：見到她被羞辱二話不說跳出來

陸正煥就是主導朴太陽轉隊的背後黑手，在言談間陸正煥也是相當不客氣，不過這時候朴泰俊總是第一時間跳出來，揪陸正煥「到外面談談」。不問理由直接相挺到底。

以上15個場面相信觀眾們也非常心動，朴泰俊看起來完全沒有要告白的意思，而且還有提醒朴太陽「不要越線」……其實朴泰俊應該是先越線的那個人吧！靜待劇情發展。

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