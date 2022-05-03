[提及剧情]《由零开始爱上你》蔡钟协还没告白就这样也太宠！短短4集高达15次粉红场面超心动〜♥

《由零开始爱上你》才开播不久，也许话题讨论度还不算太高，但剧中男女主角蔡钟协与朴柱炫对彼此的羽球才华惺惺相惜的样子，加上蔡钟协根本是天生高手，眼神已经甜出汁，还没告白就这样可以吗？

《由零开始爱上你》描述两位羽球界选手的故事，朴太阳（朴柱炫饰）因3年前某事件而消失体坛，再度回归却饱受霸凌，朴泰俊（蔡钟协饰）则是活在金牌姐姐的阴影下，而自暴自弃不再对羽球有热情，只当作谋生的技巧。但两人进入同队之后，泰俊看著独自忍耐的太阳，却无法不在意她。以下15个场面你有看见粉红泡泡吗？



场面1：刻意说不愿组队却使出经典摸头杀

朴太阳因在队伍中被排挤而自然没人愿意跟她搭档，她的热情却让朴泰俊有些压力，所以一开始不太愿意和她组成混双。拒绝她的原因是身高不够，朴泰俊刻意向上伸长了手还踮起脚尖，但另一手却认真的摸著朴太阳的头，让朴太阳心跳漏一拍。



场面2：为守住朴太阳的自尊而装作受伤中断比赛

朴太阳被昔日国家队队友陆正焕要求比赛一场，但实力悬殊自然是节节败退，朴泰俊为了终结这样的场面，赶紧装作自己受伤而被架离现场，但他却对著朴太阳露出笑眯眯的眼睛。

场面3：女队友起哄要他脱上衣，却只脱给她看还任摸

打完球男队友们脱起上衣是常有的事，大家也起哄要朴泰俊展示一下肌肉，他完全拒绝，但看到朴太阳在门口探头探脑的，立刻脱下上衣站在她面前，结实的六块肌让朴太阳看得目瞪口呆语无伦次。



场面4：不忍心看她手破皮买了一堆药膏

朴太阳因过度练习而手掌握拍处都磨破了皮，朴泰俊为她送上了一堆药膏。

场面5：地板太硬直接伸出手臂当她的枕头

两人因过了宵禁时间只好夜宿球场，朴泰俊除了欣赏著太阳的睡姿以外，太阳还不小心滚到他身旁，而泰俊担心地板太硬，赶紧伸出了手臂让太阳能枕在他的手臂上。



场面6：找队友吃光太阳爸爸送来的草莓

朴太阳的爸爸意外到访，并带了很多草莓希望请大家吃，却发现了大家都在排挤太阳的真相。朴泰俊怕太阳难堪，找两位队友把草莓全部吃光光，让朴太阳觉得队友们还是有接受爸爸的好意，才不至於那么尴尬。

场面7：说不参加比赛却意外现身

朴太阳被派出参加前辈们都不愿去的偏远地区菀岛比赛，泰俊本来也表示不会出席，但却在比赛前一日晚上来到菀岛，此时正好太阳心情非常不好，正巧能给她勇气与安慰。



场面8：看出她的鞋子不合脚，先帮她撑大穿软

虽然队友们也都知道朴太阳走起路来不太自然，原来是她把旧鞋穿坏了，只好穿双新鞋来但是不太合脚。朴泰俊立刻跟她换鞋子穿，先把她的新鞋穿软让她隔天能够顺利在场上奔驰。



场面9：迎来第一场胜利的背后环抱肩膀

双朴的第一场混双胜利意义非凡，朴太阳心情非常激动，此时朴泰俊在场上用单手从背后环抱柱太阳的肩膀，感觉非常暖啊〜



场面10：为纾解她的压力，夜间到球场聊天

赢了一场后下一场其实压力更大，朴太阳吐露心中的紧张，朴泰俊带著她来到空无一人的球场，还说了球场精灵的故事。

场面11：不忍她负伤苦撑，直接一打二

朴太阳因肌肉使用过度，看起来连走路都有问题，原以为朴泰俊又会像第一集一样喊出弃权，不过这次朴泰俊直接把太阳扶到旁边请她站在角落，并安慰著她只剩三分就可以结束比赛，直接霸气一对二。

场面12：匿名留言帮她加油，被抓包默默受罚挨打

虽然仅有一则新闻报导朴太阳的复出，朴泰俊假冒她在下面留言，表示自己很感谢大家，不过立刻被太阳发现而找上门来要他立刻删掉，他也乖乖认错领罚，说错话惹怒太阳也心甘情愿当人肉沙包。



场面13：假装家中没有雨伞，只为了让她多留一会儿朴太阳已达到目的删除留言，要离开时却下起雨来，明明有伞的朴泰俊此时却说家中没有雨伞，只为了让太阳在自己家里多留一阵子。

场面14：她自责实力不足，但泰俊却说是自己的错

朴太阳考虑是否要转到其他队伍，毕竟自己目前的实力不足，在Yunis是否会成为大家的拖油瓶，而朴泰俊却只回答「是我没有照顾到那样的你」。



场面15：见到她被羞辱二话不说跳出来

陆正焕就是主导朴太阳转队的背后黑手，在言谈间陆正焕也是相当不客气，不过这时候朴泰俊总是第一时间跳出来，揪陆正焕「到外面谈谈」。不问理由直接相挺到底。

以上15个场面相信观众们也非常心动，朴泰俊看起来完全没有要告白的意思，而且还有提醒朴太阳「不要越线」……其实朴泰俊应该是先越线的那个人吧！静待剧情发展。

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