婚前守貞竟意外懷孕！成勛&林秀香新劇《我們從今天開始》內容引熱議：「真實發生的話，婦產科會破產吧」XD

一對堅持守貞的情侶懷了另一對陌生夫婦的小孩，這狗血設定大家覺得想追嗎？ XD

近日即將開播的SBS新劇《我們從今天開始》在韓網引起大討論，原PO表示：「作為當事人的話，一定超級錯愕吧！」介紹一下這部劇的設定：女主角「吳雨莉」（林秀香 飾）堅持婚前守貞，男朋友「李康才」（申東旭 飾）也很理解和尊重這樣的她。 兩人談了2年戀愛正開始考慮結婚時，女主突然發現自己懷孕了！





男主「拉斐爾」（成勛 飾）在治療胃癌前做了精子冷凍，痊癒後留下無精子的後遺症，打算和沒有感情的現任妻子李瑪莉（洪智允 飾）離婚。





李瑪莉為了保住搖錢樹婚姻試圖進行人工受孕，不料在這時發生醫療事故：女主來婦產科做健康檢查時被錯誤地植入了男主僅存的精子，成為世界上唯一懷上他小孩的人！女主得知懷孕消息後發出不可置信的大笑，而站在一旁的男主還搞不清楚狀況，呆呆地跟著拍手XD



這部劇翻拍自美劇《貞愛好孕到（處女情緣）》，原版就是大概這樣的設定，而且2014年播出時受到許多好評。



韓國網友看完劇情介紹紛紛受到震撼：「哇太無語了吧」、「看了兩遍才看懂」、「女主的男友好可憐」、「好火辣，根本是晨間劇的水準kkk」、「因為太不像話，感覺會一邊笑一邊看耶」、「簡直是另一個世界的展開kkk」、「感覺會非常狗血 、非常有趣呢」、「如果是現實真事，那個婦產科估計要破產了kkk」、「如果是現實應該很生氣，但作為電視劇就很有趣」、「成勛+林秀香，是《新妓生傳》CP的新作品耶， 一定要追」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞