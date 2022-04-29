因為一個垃圾而被網友抓包戀情！曝《五月的青春》女主角高旻示戀上Rapper Gray，經紀公司回答模棱兩可

女演員高旻示和Rapper Gray被爆正在熱戀中。

28日晚些時候，韓網上突然出現「高旻示和Gray疑似戀愛中」的帖子，引發大量網友的圍觀和留言。最近兩人在差不多的時間裡把在美國拍攝的照片傳到各自的SNS上，眼尖且細心的網友指出他們極有可能是在同一個場所拍的照片，畢竟街景、樹木，甚至是連垃圾都一模一樣，這種幾乎不可能的巧合很難不讓人懷疑高旻示和Gray兩人是同遊美國，已經在談戀愛了。



而消息曝光後，高旻示經紀公司也第一時間做出回應，透露「因為是演員的私生活，所以無法告知」，既不承認也不否認，這種模棱兩可的回應，更加讓大量網友確認兩人談戀愛的事實！



高旻示是當下韓劇圈比較火爆的女演員之一，她和李到晛主演的《五月的青春》看得觀眾們肝腸寸斷，被讚是近幾年虐戀巔峰之作。而Gray也是韓國嘻哈圈的知名歌手，高旻示還曾出演過他的《Make Love》MV女主。



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