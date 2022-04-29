因为一个垃圾而被网友抓包恋情！曝《五月的青春》女主角高旻示恋上Rapper Gray，经纪公司回答模棱两可

女演员高旻示和Rapper Gray被爆正在热恋中。

28日晚些时候，韩网上突然出现「高旻示和Gray疑似恋爱中」的帖子，引发大量网友的围观和留言。最近两人在差不多的时间里把在美国拍摄的照片传到各自的SNS上，眼尖且细心的网友指出他们极有可能是在同一个场所拍的照片，毕竟街景、树木，甚至是连垃圾都一模一样，这种几乎不可能的巧合很难不让人怀疑高旻示和Gray两人是同游美国，已经在谈恋爱了。



而消息曝光后，高旻示经纪公司也第一时间做出回应，透露「因为是演员的私生活，所以无法告知」，既不承认也不否认，这种模棱两可的回应，更加让大量网友确认两人谈恋爱的事实！



高旻示是当下韩剧圈比较火爆的女演员之一，她和李到晛主演的《五月的青春》看得观众们肝肠寸断，被赞是近几年虐恋巅峰之作。而Gray也是韩国嘻哈圈的知名歌手，高旻示还曾出演过他的《Make Love》MV女主。



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