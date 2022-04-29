金鍾國節目必有張赫，主持人都看不過去：被他抓住什麼把柄了吧XD

27日播出的KBS綜藝《屋塔房的問題兒童們》請來了金鍾國的25年好友張赫，關鍵詞竟是「金鍾國和我是債務關係」！

張赫說：「不是金錢上的債務關係。 鍾國每次開始做什麼時我都無條件會參加，從綜藝到替補都有。 」金淑和宋恩伊問他是被金鐘國抓住把柄還是有所虧欠，張赫表示這是龍年兄弟們的換工互助默契，不過雖然他幫助金鍾國很多次，卻一直沒有收到回報XD張赫淡淡地細數：「《我家的熊孩子》上了2次，演唱會每次都去，《看見你的聲音》也去過，《Running Man》去了3次。 」



張赫回憶他在仁川拍《金錢之花》時飾演帥氣律師，金鍾國突然打來問他在幹嘛，他說暫時休息於是金鍾國就跑過來。沒想到金鍾國是找他拍《Running Man》， 任務還是一點也不帥氣的「用鼻孔吹寶特瓶」！張赫回憶說：「那時第一次發現了自己的能力，我真的很會！」



這一段真的是爆笑經典XD



而關於演唱會，其實張赫還有一個身份是rapper歌手，曾以T. J為名發行個人專輯，而且很多MV是由好友全智賢出演！來金鍾國演唱會當嘉賓時張赫就負責rap，這段一定要看影片，20代的張赫真的青春無敵！



金鍾國稱讚張赫不管發達還是失意都一樣，總是會努力參與，張赫：「因為我沒有朋友啊，如果沒有他們的話我可能要去島上生活了。 」兩人對於運動這件事也很有共識，寧願約會遲到也必須做完運動再出發，金淑問如果他們喜歡上一個身體很弱的女生要怎麼辦？張赫表示讓她運動就行：「運動就是活力，只要運動就感覺今天一切都會順利。 」難怪能跟金鐘國當25年的好朋友啊XD



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