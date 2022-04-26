[分集劇情]《由零開始愛上你》一開播就充滿粉紅！空白三年期重回球場的朴柱炫VS只為錢而打球的蔡鍾協（EP1－2）

[有雷]《由零開始愛上你》在第一集就解答了原文劇名的「493公里」由來，男女主角蔡鍾協以及朴柱炫也因為不同理由而進到同一個職業隊伍，但是各自都有傷痛過往的兩人，該如何相互療癒化為助力？

以下為防雷線



《由零開始愛上你》一位曾是羽球天才少女的選手朴太陽（朴柱炫飾），歷經三年的空白期決定重新回到球場，不過大家記得她卻不是因為風光的過往，而是她曾被指控賄賂協會並連夜逃離選手村的醜聞。雖然朴太陽時常看著自己過去的影片，也沒有停止訓練自己，不過實力自然已經大不如前。她把自己用1900萬的年薪低價賣給職業隊伍Yunis，只為重新站上球場。



原本代表首爾市政府隊伍的選手朴泰俊（蔡鍾協飾），雙打時因搭檔受傷卻想硬撐，他選擇主動棄權而直接離開球場，雖然心有不甘，但他卻笑臉迎人，甚至宣布自己打算引退。不過在引退之後還是要有工作才能勉強餬口，這時候Yunis開出6000萬年薪的條件挖角，於是他也加入了這個隊伍。他與朴太陽其實在小時候就認識，朴太陽的父親也曾是他兒時的教練，再度見面也不算陌生，兩人都是非公開紀錄的保持人，一個移動速度達到時速493km，另一個則是323km。



朴太陽重回球場之路並不順遂，雖然傳言並非事實，但她卻不願解釋行賄事件的始末，在隊伍中總是以各種理由遭受霸凌，教練也無法管理這些選手們的行為，她選擇咬牙苦撐。曾與她同為國家隊目前仍為線上當紅選手的陸正煥（金武俊飾）對她更是不念舊情反而帶有敵意。朴泰俊一入隊雖然也沒受到歡迎，不過他感受得到大家還是比較努力在排擠朴太陽。



團隊內沒有人願意跟朴太陽一組成為雙打，教練也擺明了要她自己想辦法，她的目標是朴泰俊，她研究朴泰俊的打法，認為他的球技很棒但可能朴泰俊不自知。因為朴太陽太過熱切追求成功，朴泰俊反而拒絕與她組成雙打隊伍，感覺非常有壓力。還以身高為由讓朴太陽難以反駁。



朴泰俊常看著朴太陽當眾出糗或是被霸凌到體無完膚，總是非常在意她，也想起自己的過往，原來他有一個金牌姊姊，雖然他的能力也非常棒，但父母的眼中似乎只看著姊姊，於是他呈現自我放棄狀態，只把羽球當作是賺錢的生活工具。他曾問朴太陽為何不解釋清楚自己並沒有賄賂協會，但朴太陽仍是不願意說出真相。在看到朴太陽大哭一場釋放情感之後，他則主動提出了願意組成混雙的要求。4月27日起由Disney+公開一至三集，之後將與KBS2TV同樣每周三四播出。



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