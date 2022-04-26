[分集剧情]《由零开始爱上你》一开播就充满粉红！空白三年期重回球场的朴柱炫VS只为钱而打球的蔡钟协（EP1－2）

[有雷]《由零开始爱上你》在第一集就解答了原文剧名的「493公里」由来，男女主角蔡钟协以及朴柱炫也因为不同理由而进到同一个职业队伍，但是各自都有伤痛过往的两人，该如何相互疗愈化为助力？

以下为防雷线



《由零开始爱上你》一位曾是羽球天才少女的选手朴太阳（朴柱炫饰），历经三年的空白期决定重新回到球场，不过大家记得她却不是因为风光的过往，而是她曾被指控贿赂协会并连夜逃离选手村的丑闻。虽然朴太阳时常看著自己过去的影片，也没有停止训练自己，不过实力自然已经大不如前。她把自己用1900万的年薪低价卖给职业队伍Yunis，只为重新站上球场。



原本代表首尔市政府队伍的选手朴泰俊（蔡钟协饰），双打时因搭档受伤却想硬撑，他选择主动弃权而直接离开球场，虽然心有不甘，但他却笑脸迎人，甚至宣布自己打算引退。不过在引退之后还是要有工作才能勉强糊口，这时候Yunis开出6000万年薪的条件挖角，於是他也加入了这个队伍。他与朴太阳其实在小时候就认识，朴太阳的父亲也曾是他儿时的教练，再度见面也不算陌生，两人都是非公开纪录的保持人，一个移动速度达到时速493km，另一个则是323km。



朴太阳重回球场之路并不顺遂，虽然传言并非事实，但她却不愿解释行贿事件的始末，在队伍中总是以各种理由遭受霸凌，教练也无法管理这些选手们的行为，她选择咬牙苦撑。曾与她同为国家队目前仍为线上当红选手的陆正焕（金武俊饰）对她更是不念旧情反而带有敌意。朴泰俊一入队虽然也没受到欢迎，不过他感受得到大家还是比较努力在排挤朴太阳。



团队内没有人愿意跟朴太阳一组成为双打，教练也摆明了要她自己想办法，她的目标是朴泰俊，她研究朴泰俊的打法，认为他的球技很棒但可能朴泰俊不自知。因为朴太阳太过热切追求成功，朴泰俊反而拒绝与她组成双打队伍，感觉非常有压力。还以身高为由让朴太阳难以反驳。



朴泰俊常看著朴太阳当众出糗或是被霸凌到体无完肤，总是非常在意她，也想起自己的过往，原来他有一个金牌姊姊，虽然他的能力也非常棒，但父母的眼中似乎只看著姊姊，於是他呈现自我放弃状态，只把羽球当作是赚钱的生活工具。他曾问朴太阳为何不解释清楚自己并没有贿赂协会，但朴太阳仍是不愿意说出真相。在看到朴太阳大哭一场释放情感之后，他则主动提出了愿意组成混双的要求。4月27日起由Disney+公开一至三集，之后将与KBS2TV同样每周三四播出。



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