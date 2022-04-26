這次是高冷光洙！《殺人者的購物目錄》三主演合拍寫真，社區超市秒變大片現場

《殺人者的購物目錄》明晚開播，一起來追李光洙時隔4年的電視劇回歸作吧！

tvN最新月火劇《殺人者的購物目錄》講述老舊大型公寓超市的職員和附近巡警一起調查可疑案件的故事，是一部搞笑基調的搜查劇。 李光洙飾演過目不忘的超級大腦擁有者「安大成」，因為一直考不上公務員只好在母親「鄭明淑」（陳熙瓊 飾）經營的MS超市兼職收銀員，女友「都雅熙」（雪炫 飾）是一名正義極強的熱血巡警。





近日三位主演為《1st Look》雜誌拍攝寫真，在與劇中一樣的超市中根據種種線索進行推理，但和劇中的生活化喜劇模樣不同，寫真裡充滿了陰暗、詭異、冰冷的氛圍，超有緊張感！李光洙也一反平日搞笑模樣，展現出屬於專業模特的高冷氣場。

陳熙瓊說片場佈置得跟真正的超市一模一樣，常有不知情的人誤以為是真超市而走進來，而演員也不知道對方是素人還是演員，鬧出不少笑話。 雪炫透露拍片時的巧合趣事：「劇中有很多明淑教訓大成的戲份，有一次拍戲時把原子筆丟到桌上，筆跑進李光洙歐巴的鼻子裡又掉出來。 」不知道這一幕有沒有保留到正片裡啊XD



劇中，大成因為第一個發現屍體、清楚記得這位熟客的資訊、考公多次落榜而被警方懷疑，雪炫和大成媽媽發誓要找出真正的兇手，也守住賴以為生的超市。 社區居民和形形色色的工讀生，每個都看起來超可疑！



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